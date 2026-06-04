In vista dell'apertura del calciomercato estivo, i club si stanno muovendo d'anticipo per avviare le trattative. In queste ore, Leon Goretzka è stato proposto alla Juventus ma la dirigenza sembra essere intenzionata a prendere tempo. Mason Greenwood ha dato disponibilità per approdare alla Roma, mentre l'Inter sta seguendo Ivan Provedel come secondo portiere.

Goretzka-Juve: il club riflette sull'arrivo del centrocampista

La Juve intende effettuare acquisti di mercato mirati, dopo il mancato piazzamento in Champions League. Nonostante tutto intende rinforzare la rosa allenata da Luciano Spalletti in modo da tornare ad essere competitiva su tutte le competizioni che dovrà affrontare.

In queste ore, è spuntato un nuovo nome alla Continassa: Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha un contratto in scadenza a giugno 2026 con il Bayern Monaco e sembrava essere destinato ad andare a giocare al Milan, ma la rivoluzione societaria e tecnica imposta da Cardinale ha messo ogni trattativa in stand-by. Motivo per cui il 31enne è stato offerto alla Juve, che a sua volta sta riflettendo se avviare o meno i contatti. A primavera la dirigenza bianconera aveva già preso informazioni sul calciatore per dare giocatori di qualità al tecnico Spalletti, ma al 4 giugno le prospettive del club sono state ridimensionate. Dunque ciò significa che la "Vecchia Signora" non ha chiuso le porte in faccia a Goretzka, ma intende prendere tempo per dare priorità ad altri acquisti.

Lo stesso giocatore dovrebbe accettare di diminuire l'ingaggio per indossare la casacca bianconera, visto che ora percepisce 7 milioni netti più bonus.

Calciomercato: la Roma prepara l'offerta per Greenwood

Il sogno di Gasperini ovvero quello di portare Mason Greenwood a Roma potrebbe presto diventare realtà. L'attaccante ha infatti dato disponibilità ad approdare a Trigoria con un contratto fino al 2031. Dal momento che il Marsiglia chiede 50 milioni di euro per cedere l'ala, il club giallorosso sta preparando l'offerta e magari inserire una contropartita.

Sul 24enne inglese si sono accese anche le sirene del Tottenham.

Inter: fari puntati su Provedel

L'Inter neo campione d'Italia è alle prese con un portiere da rimpiazzare visto che Yann Sommer è ai saluti finale e Josep Martinez è stato promosso come titolare.

Dal momento che la Lazio ha deciso di puntare sul giovane Edoardo Motta e su Chrīstos Mandas di ritorno dal prestito Bournemouth, Ivan Provedel può lasciare i biancocelesti. Il cartellino del 32enne è fissato tra i 2-3 milioni di euro, motivo per cui la dirigenza nerazzurra intende portarlo a Milano.