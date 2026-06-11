La Juventus si è riunita per decidere il futuro di Damien Comolli. Sull'AD pesano le divergenze con Luciano Spalletti legate al calciomercato, ma anche ai rinnovi di alcuni calciatori già presenti in rosa. In attesa di capire se il 57enne verrà sollevato dal suo incarico o meno, la dirigenza sembra orientata a mettere nella lista dei cedibili anche Khéphren Thuram.

Juve: il futuro di Comolli appeso ad un filo

Damien Comolli è arrivato alla Juve nell'estate del 2025 per ricoprire il ruolo di amministratore delegato. In queste ore, alla Continassa è in corso un vertice per capire se rinnovare o meno la fiducia al 57enne francese.

A pesare sul rinnovo sembrano esserci le divergenze con il tecnico Luciano Spalletti, soprattutto legate al mancato rinnovo di Dusan Vlahovic: l'allenatore considerava il centravanti serbo uno dei principali "attori" della rinascita bianconera.

Fino al 10 giugno, Comolli si è comunque mosso sul mercato per rinforzare la squadra. Nelle ultime ore infatti, è spuntato il nome di Gianluca Gaetano: Spalletti ha sempre chiesto un regista per innalzare la qualità a centrocampo ed il 26enne risulta essere uno dei pupilli del mister. Al contrario il futuro di Khéphren Thuram non sembra essere certo. Il centrocampista francese ha già rifiutato le offerte provenienti dalla Turchia sponda Galatasaray e Fenerbahçe, ma al tempo stesso ha aperto ad un possibile trasferimento in Premer League.

Dunque la società bianconera ha inserito nella lista delle possibili cessioni Thuram nel caso dovesse arrivare un'offerta tra i 45-50 milioni di euro.

Napoli: De Laurentiis fissa il valore del cartellino di Lukaku

In casa Napoli, Aurelio De Laurentiis sta ancora aspettando di ufficializzare il tecnico: Massimiliano Allegri è il prescelto, ma l'allenatore deve ancora risolvere alcune questioni legate alla buonuscita dal Milan.

In queste ore, il presidente ha fissato il prezzo del cartellino di Romelu Lukaku. L'attaccante belga ha ancora un anno di contratto con i partenopei, ma con la cessione fissata a 10 milioni di euro il club potrebbe risparmiare sul monte ingaggi visto che "Big Rom" percepisce uno stipendio di 7,7 milioni di euro lordi a stagione.

Dopo il mancato riscatto da parte del Nottingham Forest di Lorenzo Lucca, il giovane dovrebbe rimanere in azzurro. Antonio Vergara piace al Como e al Tottenham, ma la società non ha intenzione di cedere il centrocampista.