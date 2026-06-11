Le ultime novità in vista della sessione estiva di calciomercato, vedono una sfida tra Juve e Napoli per portare Davide Frattesi via dall'Inter: il centrocampista è ormai fuori dai progetti dell'Inter. Il Galatasaray ha invece preso informazioni su Rafa Leao dopo che ha annunciato di voler lasciare il Milan, mentre alla Roma è stato proposto Julian Brandt.

Frattesi: su di lui Juve e Napoli ma anche sirene dalla Premier League

Davide Frattesi non rientra più nei progetti dell'Inter, motivo per cui i nerazzurri hanno deciso di metterlo sul mercato già dall'estate 2026.

Il centrocampista ha un contratto fino a 30 giugno 2028 e percepisce uno stipendio di 3 milioni di euro. Su di lui ci sono diversi club interessati tra cui la Juventus e il Napoli. Per quanto riguarda i bianconeri, Luciano Spalletti lo allenerebbe volentieri. Il club partenopeo invece è alla ricerca di un centrocampista nel caso dovesse partire Anguissa. Tuttavia sul 26enne c'è anche la Premier League: il Nottingham Forest è tornato a prendere informazioni su di lui, dopo aver mostrato un certo interesse già a gennaio.

Schira: 'Il Galatasaray offre un contratto a Leao fino al 2030'

Rafael Leao dal ritiro con il Portogallo ha spiegato che è pronto a lasciare il Milan, poiché convinto di avere fatto il possibile.

Il calciatore ha lasciato intendere di voler giocare in Premier League il prossimo anno, ma come riportato dall'esperto Nicolò Schira sull'attaccante si sono azionate le sirene turche. Il Galatasaray è realmente interessato a Leao al punto che la prossima settimana potrebbe avviare i colloqui con la dirigenza rossonera. Il club turco è pronto ad offrire al 27enne un contratto fino al 2030 da 10 milioni di euro all'anno.

#Galatasaray are really interested in Rafael #Leao. Gala are ready to open talks with #ACMilan next week and are set to offer to the portuguese forward a contract until 2030 (€10M/year). Leao’s priority is still Premier League and is waiting for bids from England. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 11, 2026

Brandt-Roma: Gasperini in dubbio

Forte del ritorno in Champions League, la Roma continua a valutare le diverse offerte sul mercato in modo da rinforzare la rosa.

In queste ore, al club giallorosso è stato proposto Julian Brandt del Borussia Dortmund: il centrocampista ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Sebbene l'affare sia a parametro zero, Gian Piero Gasperini non sembra affatto convinto. L'allenatore infatti, teme che il 30enne non sia compatibile con il suo tipo di gioco e quindi sta prendendo tempo nonostante l'esperienza internazionale che il giocatore può offrire.