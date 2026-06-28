La trattativa tra la Juventus e il Bologna per l'acquisto del difensore centrale John Lucumì si complica: il club di proprietà dell'imprenditore italo-canadese Joey Saputo per cedere il colombiano vuole il prezzo della clausola rescissoria fissata a 28 milioni di euro, mentre alla Continassa sono arrivati ad offrire 18 milioni di euro. Dunque la prima offerta dei bianconeri è stata respinta al mittente.

Juve-Lucumì: si complica

La Juve ha individuato tra John Lucumì del Bologna come elemento di rinforzo per la difesa. Motivo per cui i bianconeri hanno offerto al club rossoblu 18 milioni di euro, ma a quanto pare la società di Saputo ha respinto l'offerta al mittente.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Bologna per cedere il 28enne vuole il prezzo della clausola rescissoria fissata a 28 milioni di euro. Fino ad oggi si pensava che la trattativa fosse in dirittura d'arrivo visto che il Bologna ha invece intenzione di acquistare Fabio Miretti in uscita dal club bianconero, ma ad oggi non è così. Al contrario la dirigenza sta lavorando per mettere sotto contratto per la Next Generations Daniel Okolo come agente libero.

Per quanto riguarda le cessioni, Dusan Vlahovic ha ricevuto un ingaggio sostanzioso di 8 milioni all'anno più 2 di bonus e un contratto fino al 2029 dal Besiktas, ma il centravanti sta prendendo tempo per valutare altre offerte. Lloyd Kelly è stato contattato da alcuni club, ma vuole lasciare i bianconeri solo per una destinazione in Premier League.

Mattia Liberali è invece diventato un obbiettivo della Juve, anche se su di lui ci sono già Sassuolo e Como: il centrocampista per essere liberato dal Catanzaro ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro.

Calciomercato: le ultime sugli altri club

In vista dell'apertura del calciomercato anche le altre squadre cercano di rinforzare la propria rosa. Il Milan dopo l'oneroso acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG per 70 milioni di euro più bonus, sta trattando con Antonio Silva: al difensore portoghese sarebbe stato proposto un contratto fino al 2031. I rossoneri stanno anche seguendo con attenzione Trevoh Chalobah: il Como ha offerto al Chelsea 25 milioni di euro, ma i Blues lasceranno partire il 26enne solo per un'offerta di 35-40 milioni di euro.

L'Atalanta è invece piombata su Mario Gila della Lazio: il club di Percassi è pronta a sborsare 25 milioni di euro per ingaggiare il difensore che ha già raggiunto un accordo col Napoli, ma Claudio Lotito chiede 30 milioni di euro visto che il Real Madrid ha il 50% sulla rivendita futura.

Nicolò Zaniolo ha chiesto la cessione all'Udinese in quanto al Galatasaray aveva un ingaggio da 2,7 milioni di euro, mentre nel club friulano dopo il riscatto percepisce solamente 1,2 milioni di euro.