La Juventus ha stilato una serie di priorità sul calciomercato per rendere più competitiva la rosa allenata da Luciano Spalletti. Motivo per cui la società intende trovare subito il doppio sostituto tra i pali: mentre la prima scelta è Dibu Martinez, come sostituto di Perin si pensa a Lorenzo Palmisani portiere dell'Under 21. In difesa invece è tornato in voga il nome di Tarik Muharemovic.

Juve: la priorità sono il doppio portiere, ma anche la difesa

Dibu Martinez è ormai il prescelto di Luciano Spalletti come sostituto di Michele Di Gregorio. Tuttavia la Juve è alla ricerca di un secondo portiere visto che Mattia Perin sembra essere destinato al ritorno al Genoa.

Motivo per cui i riflettori sono tutti puntati su Lorenzo Palmisani: il portiere dell'Under 21 è stato scelto da Silvio Baldini per le amichevoli con la Nazionale Azzurra come vice Donnarumma. Il 22enne ha giocato la passata stagione al Frosinone contribuendo al ritorno del club ciociaro in Serie A. Palmisani è valutato tra i 4-5 milioni di euro e su di lui aveva preso informazioni anche il Milan, ma con l'incertezza che sta vivendo il club rossonero alla Continassa potrebbero avere la meglio.

Archiviato il capitolo portieri, i bianconeri sembrano orientati a riprendere il difensore bosniaco Tarik Muharemovic. Il 23enne era stato venduto al Sassuolo, ma la Juve ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita.

Roma: Gasp sogna Greenwood, ma non disdegna Pulisic

Sul fronte Roma, il sogno di Gian Piero Gasperini rimane sempre Mason Greenwood. Stando a quanto riportato dall'esperto Nicolò Schira, però, in queste ultime ore è spuntato un nome nuovo e si tratta di Christian Pulisic. Il centravanti statunitense ha un contratto con il Milan fino al 2027 con opzione di rinnovo fino al 2028, ma fino ad oggi il club non ha ancora parlato di rinnovo. Per questo motivo che l'entourage ha avviato diversi contatti sia con Gasperini che con la Premier League e la MLS.

Il rinnovo di contratto di Paulo Dybala con i giallorossi è invece in stand-by. Il calciatore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026 ed ha sempre dato priorità alla Roma, ma in una recente intervista ha lasciato aperta anche la porta che lo riporterebbe in Argentina sponda Boca Juniors.