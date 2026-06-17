La Juventus è molto attiva sulle trattative di calciomercato poiché intende dare una a Luciano Spalletti una rosa competitiva. In queste ultime ore, alla Continassa è stato proposto Gonçalo Ramos che sembra essere in uscita dal PSG. Intanto a Torino devono fare i conti anche con il ritorno di Arthur Melo dal Gremio e Pedro Felipe che non verrà acquistato dal Sassuolo.

Juve: Miretti e Cambiaso sul mercato

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, alla Juve è stato proposto Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese sembra essere in uscita dal PSG, ma al momento alla Continassa non hanno deciso se prendere in considerazione o meno l'affare di mercato.

La dirigenza bianconera non sta solamente lavorando sugli acquisti ma anche sulle cessioni. Fabio Miretti è ufficialmente sul mercato ed il valore del suo cartellino è 15 milioni di euro: su di lui ci sono la Fiorentina, il Bologna ed il Como. Andrea Cambiaso anche è tra i calciatori ritenuti sacrificabili: la Juve intende cedere il difensore a 40 milioni di euro e su di lui ci sono diversi club di Premier League ma anche Liga. Per quanto riguarda gli esuberi, i bianconeri si ritroveranno in squadra Arthur Melo e Pedro Felipe: il primo è destinato a lasciare il Gremio poiché tra il club bianconero e quello brasiliano non c'è accordo sul titolo definitivo, mentre sul secondo il Sassuolo non intende attivare l'opzione di riscatto fissata a 5 milioni di euro.

Calciomercato: le ultime novità sugli altri club

Per quanto riguarda gli altri club di Serie A, il Milan ha finalmente raggiunto l'accordo per il nuovo tecnico che sarà Ruben Amorim: il portoghese ha firmato un accordo fino al 2029 a 4 milioni di € all'anno. Ma non solo, perché i riflettori del club rossonero sono tutti puntati su Nicolò Zaniolo: l'Udinese ha riscattato il centrocampista dal Galatasaray, ma a quanto pare i patti sul nuovo salario con il 26enne non sarebbero stati rispettati.

L'Inter, in attesa di capire come andrà a finire la trattativa per portare Marco Palestra in nerazzurro, ha deciso di concentrarsi sull'acquisto di Ivan Provedel. Il portiere ha dato la sua disponibilità a lasciare la Lazio: al 32enne è stato proposto un contratto fino al 2028 più opzione di rinnovo per un altro anno. I neo campioni d'Italia non vorrebbero spendere più di 3-4 milioni di euro, ma la società biancoceleste non intende fare sconti a nessuno.