La sessione estiva di calciomercato deve ancora essere aperta, ma le società si stanno muovendo d’anticipo per piazzare i primi colpi. La Juventus ha acceso i riflettori su Gonzalo Garcia, il Napoli deve rimediare al ritorno di alcuni giocatori che non sono stati riscattati, il Milan ha a che fare con alcuni “mal di pancia” interni, mentre la Roma potrebbe “sacrificare” Matias Soulé destinazione Borussia Dortmund.

Juve: Gonzalo Garcia con la stessa formula di Nico Paz

La dirigenza bianconera vuole assicurare a Luciano Spalletti una rosa in grado di competere su tutte le competizioni alla quale giocheranno.

In seguito ai mancati introiti dalla Champions League, la Juve intende effettuare un mercato di giocatori a parametro zero ma di qualità in modo da risparmiare soldi e rispettare il fair play finanzario. Per questo motivo che alla Continassa si sta lavorando su Gonzalo Garcia. Per il classe 2004, il Real Madrid intende inserire la stessa formula di Nico Paz ovvero la ricompra con un prezzo già fissato. Il centravanti spagnolo per Spalletti potrebbe essere un’ottima spalla da accostare ad altri big.

Chi invece non arriverà a Torino è Dean Huijsen: l’arrivo di Mourinho sulla panchina del Real Madrid ha infatti bloccato la cessione. Robert Lewandowski è stato valutato visto che lascerà il Barcellona, ma l’ingaggio proibitivo non permette il suo approdo in bianconero.

David Alaba invece è stato offerto sia all’Inter che alla Juve, ma quest’ultimi sembrano essere titubanti a causa dei diversi infortuni che hanno accompagnato il difensore durante la stagione appena terminata.

Milan: futuro incerto per 7 giocatori

Il Milan sta vivendo un momento di difficoltà, poiché il mancato raggiunto della Champions League ha portato un azzeramento da parte dei vertici. Dopo l’addio di Massimiliano Allegri e l’intenzione di Rafa Leao di cambiare club, anche altri giocatori sembrano essere titubanti sul loro futuro in rossonero: Rabiot sembra essere il promesso sposo del Napoli, ma anche la permanenza di Ruben Loftus-Cheek, Ardon Jashari, Fikayo Tomori e Strahinja Plavlovic è in forte dubbio.

Per quanto riguarda Mike Maignan e Luka Modric, entrambi sembrano riflettere sulla permanenza. In particolare, il centrocampista croato sta pensando in modo più approfondito visto che Igli Tare e Allegri sono stati esonerati dal club.

Roma: Soulé potrebbe partire

In casa Roma, la società intende dare giocatori di qualità a Gasperini per affrontare al meglio il ritorno nell’Europa che conta. Nonostante tutto però Matias Soulé potrebbe essere ceduto. Al momento non risultano offerte concrete, ma su di lui ci sono diversi club europei interessati tra cui il Borussia Dortmund con la quale i giallorossi dovranno effettuare un’amichevole il prossimo 15 agosto 2026.

Calciomercato Napoli: 100 milioni di euro sfumati per le mancate cessioni

Il Napoli è alle prese con un problema da 100 milioni di euro che ha a che fare con lo sfoltimento della rosa. Sono diversi i giocatori che hanno effettuato la stagione in prestito, ma che non verranno riscattati. Noa Lang e Rafa Marin potrebbe essere valutati dal nuovo allenatore, mentre su Lorenzo Lucca c’è il Bologna e la Lazio che già in passato aveva sondato dal club biancoceleste.