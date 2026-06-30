Per l'apertura della sessione di calciomercato estiva, la Juventus sta lavorando per trovare il sostituto di Michele Di Gregorio. In queste ore, Alfredo Pedullà ha parlato di un'interesse serio dei bianconeri per Mile Svilar. Alla Continassa pare che siano arrivati ad offrire circa 40 milioni di euro per portare il portiere belga a Torino, ma al momento la Roma ha preso tempo.

La Juve irrompe su Svilar

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha spiegato che la Juve sembra fare sul serio per portare Mile Svilar a Torino. La Roma valuta l'estremo difensore belga almeno 40 milioni ed attualmente pare che abbia preso tempo, ma alla Continassa sembrano intenzionati ad avviare una trattiva.

Ad oggi sono diversi i nomi usciti per difendere i pali bianconeri, ma nessuna trattativa è stata terminata. La data del 30 giugno 2026 risulta essere uno spartiacque per diversi club, visto che alcuni giocatori sono in scadenza di contratto.

Le ultime novità riguardanti gli altri club di Serie A

Per quanto riguarda il Milan, è stato proposto Tiago Gabriel in difesa: sul difensore centrale del Lecce ci sono diversi club in pressing, mentre i rossoneri stanno effettuando delle valutazioni. Antonio Silva è invece disponibile ad approdare in Serie A sponda Milanello, ma tra i rossoneri ed il Benfica non è ancora stato trovato un accordo. Alphadjo Cissè ha giocato in prestito dal Milan al Catanzaro: il 19enne si e allenato senza sosta nelle ultime settimane per essere pronto e recuperare dall’infortunio, in modo da essere valutato dal nuovo tecnico Ruben Amorim.

La Lazio ha ridimensionato il valore del cartellino di Mario Gila: da 30 milioni è scesa a 22 più 3 di bonus. Il Napoli resta alla finestra visto che ha già trovato un accordo col calciatore e aveva proposto ai biancocelesti Rafa Marin e Lucca per arrivare al difensore. L’Atalanta ha invece proposto il rinnovo del prestito di Daniel Maldini e l'arrivo di Mitchel Bakker. Anche il futuro di Nuno Tavares potrebbe essere lontano da Formello il cui cartellino vale 20 milioni di euro: Italiano vorrebbe portare il difensore al Besiktas così come Farioli lo vorrebbe al Porto. Il 26enne è stato preso in considerazione anche dalla Fiorentina. Maurizio Sarri dopo essere diventato allenatore dell'Atalanta voleva portare con sé Nicolò Rovella, ma il centrocampista non intende lasciare i biancocelesti.