Il calciomercato della Juventus potrebbe entrare presto nel vivo. La dirigenza bianconera starebbe infatti valutando due profili in grado di rafforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti: Eljif Elmas per il centrocampo e Radu Dragusin per la difesa. Due operazioni differenti ma accomunate dall'esigenza di aumentare qualità, esperienza e alternative tattiche. Sullo sfondo resterebbe da valutare inoltre la situazione di Andrea Cambiaso, finito nel mirino di alcuni top club europei e tra questi ci sarebbe anche il Chelsea.

La Juve valuta il ritorno di Dragusin

Tra le piste più interessanti del mercato Juve starebbe emergendo quella che porterebbe Dragusin. Cresciuto nella Juve Next Gen e attualmente in forza al Tottenham, il difensore romeno viene valutato meno di 20 milioni di euro dal club inglese e a oggi rappresenterebbe una soluzione già pronta per le esigenze tattiche di Spalletti.

Infatti, Dragusin abbina forza fisica, velocità e ottime capacità nel gioco aereo. Caratteristiche che potrebbero risultare preziose sia in una linea difensiva a quattro sia in un reparto a tre. Il difensore, inoltre, possiede personalità e leadership. Qualità sempre più ricercate nei grandi club europei e in grado di aumentare la competitività del reparto arretrato bianconero, offrendo a Spalletti un profilo di livello molto utile nelle normali rotazioni stagionali.

Perché la Juve valuterebbe Elmas

Tra i nomi più caldi del calciomercato della Juventus figurerebbe anche Elmas. Il centrocampista macedone piace per la sua straordinaria versatilità e per la conoscenza già consolidata con il tecnico Spalletti. Infatti, è proprio durante l'esperienza condivisa a Napoli che l’allenatore toscano ne ha apprezzato la duttilità tattica, l'intensità e la capacità di incidere nella fase d’attacco.

Con Spalletti, Elmas potrebbe ricoprire diversi ruoli all'interno dello schieramento bianconero. Da mezzala offensiva sarebbe in grado di accompagnare l'azione e inserirsi negli spazi; da trequartista potrebbe invece garantire qualità nell'ultimo passaggio e superiorità numerica tra le linee.

All'occorrenza, il macedone potrebbe essere impiegato anche come esterno offensivo.

Dopo cinque anni al Napoli, Elmas è stato acquistato dal Lipsia nel dicembre 2023. Passato al Torino in prestito con diritto di riscatto nel mercato di gennaio 2025, con la stessa formula torna al Napoli nel settembre dello stesso anno dove a oggi non ci sono le condizioni per il suo riscatto fissato a 17 milioni di euro.

Mercato Juve: per Cambiaso ci sarebbe anche il Chelsea

Parallelamente alle possibili entrate, la Juve dovrà necessariamente vendere alcuni giocatori e tra questi pare ci sia anche Cambiaso. L'esterno azzurro sarebbe finito nuovamente nei radar della Premier League e, secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea starebbe valutando il suo profilo per rinforzare le corsie laterali.

La versatilità rappresenta il principale punto di forza del giocatore. Caratteristica che piace al neo tecnico del Blues Enzo Maresca il quale potrebbe schierare Cambiaso da terzino, esterno a tutta fascia o addirittura da laterale offensivo. La Juventus potrebbe chiedere almeno 50 milioni di euro per il cartellino dell’esterno azzurro, soldi da reinvestire successivamente sul mercato anche per arrivare appunto a Elmas e Dragusin.