Un cervello in mediana con esperienza, leadership e abitudine a vincere. Lo ha chiesto Spalletti alla dirigenza della Juventus in sede di calciomercato per colmare una delle lacune della rosa a sua disposizione in questa stagione. Serve carisma per vincere, servono giocatori che trascinino la squadra, che chiedano la palla quando questa "scotta". Un nome che starebbe iniziando a prendere corpo è quello di Koke, dell'Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus: Koke per accendere la mediana

Il centrocampista centrale di 34 anni sembra avere tutte le caratteristiche giuste.

In carriera ha vinto due campionati spagnoli e tre Europa League, competizione che vedrà la Juve al via nella prossima annata sportiva dopo il flop delle ultime giornate dell'ultimo campionato. Nei colcheneros Koke è capitano ormai da tempo, è il faro della squadra di Simeone che non se ne priva praticamente mai, anche in questa stagione sono state ben 56 le partite giocate nonostante l'età non più tenerissima.

La trattativa con i madrileni sarebbe, per ora, ancora ai sondaggi, con la Vecchia Signora che potrebbe giocarsi la carta Nico Gonzalez, già in prestito negli ultimi mesi a Madrid. L'argentino non vorrebbe tornare a Torino, avrebbe espresso la volontà di rimanere in Spagna, ma il riscatto non sembra al momento tra le priorità dei colchoneros.

È possibile quindi che la Juve possa provare uno scambio.

Come cambia la Juventus di Spalletti con Koke in regia

Koke sarebbe l'elemento che manca non solo a livello carismatico, ma anche tecnico. Lo spagnolo è un regista "puro", di quelli che piacciono a Spalletti, da Lobotka in giù il tecnico toscano ha sempre avuto un giocatore d'ordine in mezzo al campo. Lo spagnolo lo è, e nello schema spallettiano potrebbe piazzarsi davanti alla difesa per "schermare" la linea davanti al nuovo portiere per poi ricevere palla e far partire l'azione.

In teoria il ruolo di Manuel Locatelli, che però ha rinnovato il suo contratto da poco e quindi sembra ancora centrale nella Juve. Possibile quindi che si cerchi una soluzione per far convincere i due centrocampisti con l'azzurro dirottato nel ruolo di mezzala, posizione di campo già calcata in carriera sia nei club che in Nazionale con un Europeo vinto proprio al fianco di un regista.

Koke al centro della Juventus che verrà, è questa la richiesta di Spalletti che sa bene come un giocatore di questo calibro possa aiutare tutti i compagni a rendere al meglio. Una speranza anche per alcuni dei possibili compagni di reparto, ad esempio Koopmeiners che proprio non riesce a ingranare nella sua avventura in bianconero.