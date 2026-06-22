In chiave calciomercato, la Juventus starebbe accelerando le riflessioni in vista della nuova stagione e tra i profili più graditi ci sarebbe anche quello di Franck Kessié. Già accostato in passato ai bianconeri, oltre ad aggiungere fisicità e personalità alla rosa a disposizione di Luciano Spalletti, l'ex Milan può essere ingaggiato a parametro zero. Continuerebbero invece le difficoltà per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Dal punto di vista economico, le parti sembrerebbero ancora distanti e a complicare la situazione per la Juventus, sul giocatore ci sarebbe un concreto interesse del Besiktas di Vincenzo Italiano.

Juventus: Kessié dovrebbe abbassarsi l'ingaggio da 12 milioni di euro

Il nome di Kessié sarebbe tornato con forza tra gli obiettivi del calciomercato Juventus. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la dirigenza bianconera starebbe valutando la fattibilità di un'operazione che, sul piano tecnico, verrebbe considerata molto interessante.

Il principale ostacolo resterebbe però l'aspetto economico. Attualmente il centrocampista ivoriano percepirebbe circa 12 milioni di euro a stagione dall'Al Ahli, una cifra fuori dai parametri fissati dal club torinese. Proprio per questo motivo, l'eventuale trattativa potrebbe decollare soltanto davanti a una consistente riduzione dell'ingaggio, con la Juventus a proporre una proposta vicina ai cinque milioni annui.

Perché la Juve starebbe puntando su Kessié

L'interesse della Juventus per Kessié nascerebbe da esigenze tecniche molto precise. Infatti, il centrocampista ivoriano garantirebbe a Spalletti fisicità, dinamismo e capacità di recuperare palloni, qualità considerate fondamentali per aumentare l'equilibrio della squadra. Inoltre, la sua esperienza maturata in Serie A, verrebbe vista come una garanzia in più in un gruppo destinato a rinnovarsi.

Dal punto di vista tattico, Kessié potrebbe inserirsi perfettamente nelle idee di calcio di Spalletti. In un eventuale centrocampo a tre, l'ivoriano potrebbe ben adattarsi al ruolo di mezzala, oppure, sfruttando la sua capacità di accompagnare l'azione e attaccare gli spazi, essere impiegato come centrocampista box-to-box.

La sua duttilità rappresenterebbe per l'allenatore toscano un plus importante durante tutto l'arco dell’anno.

Mercato Juve: per il rinnovo di Vlahovic il tempo stringerebbe

Se il centrocampo rappresenta uno dei temi più caldi del mercato Juve, il futuro di Vlahovic continuerebbe a occupare un posto centrale nelle strategie societarie. Le ultime indiscrezioni dalla Continassa parlerebbero di una situazione ancora complessa.

Da una parte, la Juventus sarebbe ferma all’offerta di un biennale a sei milioni di euro a stagione, dall’altra, l’attaccante serbo non vorrebbe scendere al di sotto dei 10 milioni più eventuali bonus alla firma. Situazione di stallo che potrebbe favorire l’inserimento di altri club come il Besiktas.

Il club turco, avrebbe già messo sul piatto 10 milioni di euro d’ingaggio più cinque milioni alla firma del contratto. Offerta al di fuori delle possibilità bianconere e Juventus che potrebbe dover rinunciare in maniera definitiva al serbo.