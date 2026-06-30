In queste prime ore ufficiali di calciomercato, la Juventus starebbe accelerando per Mile Svilar. Infatti, il portiere della Roma sarebbe stato individuato come il profilo più idoneo a sostituire tra i pali Michele Di Gregorio. La società giallorossa, pur ritenendo il giocatore fondamentale per il progetto tecnico, potrebbe trovarsi davanti a una scelta complessa: la necessità di rispettare gli obiettivi finanziari collegati al settlement agreement con la UEFA potrebbe infatti spingere a valutare eventuali offerte importanti.

Svilar-Juventus: perché i bianconeri cambiano strategia

Negli ultimi giorni il nome di Svilar sarebbe salito in cima alla lista della dirigenza juventina. Secondo le indiscrezioni di mercato, il club torinese avrebbe intensificato i contatti per comprendere la fattibilità dell'operazione, arrivando persino a un primo confronto diretto con la Roma.

La scelta deriverebbe dalla volontà di aprire un nuovo ciclo tra i pali. Di Gregorio, arrivato in bianconero con aspettative elevate, ha fornito prestazioni considerate inferiori alle attese dalla dirigenza juventina e non rappresenterebbe più una certezza assoluta per il futuro. In quest'ottica, Svilar è stato invece individuato come un profilo ideale: affidabile, nel pieno della maturazione calcistica e protagonista di una stagione ad altissimo livello.

Offerta Juve per Svilar: cosa può decidere la Roma

Le ultime indiscrezioni di calciomercato raccontano di una Juventus pronta a spingersi fino a 40 milioni di euro per convincere la Roma a trattare. Inoltre, nelle scorse ore sarebbero arrivati anche i primi segnali concreti, con contatti ufficiali tra le due società.

Da Trigoria continuerebbe però a filtrare la volontà di trattenere il portiere. Tuttavia la situazione economica del club potrebbe incidere sulle valutazioni finali. Svilar rappresenterebbe infatti una plusvalenza quasi totale a bilancio. Fattore particolarmente rilevante in una fase nella quale la Roma è chiamata a rispettare il settlement agreement con la UEFA in scadenza il 30 di giugno 2026.

Proprio per questo motivo, un'offerta vicina ai 40 milioni potrebbe essere presa in considerazione, nonostante le resistenze tecniche. Resterebbe comunque una distanza tra domanda e offerta, poiché alcune fonti vicine all'ambiente giallorosso parlerebbero di una valutazione sensibilmente più alta.

Calciomercato Juve, non solo Svilar: le ultime su Ekhator e Kolo MuanI

Il possibile assalto a Svilar non sarebbe l'unica operazione di mercato studiata dalla Juventus nelle ultime ore. Il club bianconero continuerebbe infatti a monitorare anche il giovane genoano Jeff Ekhator, considerato uno dei prospetti più interessanti per il futuro del reparto offensivo.

Parallelamente resterebbe aperto il dossier legato a Randal Kolo Muani.

Per caratteristiche tecniche e capacità d'incidere negli ultimi trenta metri, l'attaccante francese continuerebbe a raccogliere consensi all'interno della dirigenza juventina. In questo senso, la società bianconera starebbe lavorando con il PSG per trovare la quadra sull’eventuale operazione di mercato che potrebbe chiudersi con la formula del prestito obbligatorio per una cifra che va dai 35 ai 40 milioni di euro.