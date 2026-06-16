La Juventus ha concluso la trattativa per portare in bianconero Antoine Beydts. Le ultime trattative di calciomercato invece vedono Khephrem Thuram respingere una maxi offerta pervenuta dall'Al Ahli. La volontà del centrocampista sarebbe quella di proseguire la carriera a Torino, ma in caso di cessione da parte del club non disdegnerebbe giocare in Premier League.

Juve: arriva Beydts dal MVV Maastricht

La Juve ha concluso una delle trattative avviate nei giorni scorsi per ingaggiare Antoine Beydts dal MVV Maastricht. Il terzino sinistro nato nel 2008 ha accettato un contratto fino al 2029 + opzione di prolungamento per un altro anno, mentre per l'ingaggio si sta ancora discutendo; il calciatore giocherà per le squadre di Primavera e Next Gen.

Per quanto riguarda la cessione di Khephrem Thuram, l'Al Ahli si è fatto avanti con una maxi offerta ma il calciatore ha prontamente rifiutato. Il centrocampista vorrebbe proseguire l'avventura in bianconero nella prossima stagione, ma se dovesse essere ceduto dal club sarebbe disposto ad accettare solo offerte provenienti dalla Premier League.

Roma-Greenwood il sogno di Gasp potrebbe diventare realtà

Per quanto riguarda la Roma, Mason Greenwood ha dato disponibilità ad approdare in giallorosso: al calciatore è stato proposto un contratto fino al 2031 e un ingaggio di 5 milioni all'anno più rispettivi bonus. Per far si che il sogno di Gasperini diventi realtà, i Friedkin però dovranno sborsare 5 milioni di euro al Marsiglia.

Un'intermediario del Rennes ha invece offerte ai giallorossi l'ala giapponese Keito Nakamura.

Per quanto riguarda i giocatori in partenza, Matias Soulé sembra essere sempre più lontano da Trigoria. La Roma chiede 40 milioni di euro per il cartellino e alla finestra ci sono diversi club tra cui Borussia Dortmund e alcuni club di Premier League. Anche Artem Dovbyk sarebbe ad un passo dall'addio destinazione Real Betis o Villareal.

Palestra: duello Inter-Chelsea

Per quanto riguarda Marco Palestra, il difensore continua ad essere conteso. L'Inter ha mostrato interesse verso il 21enne e ha proposto un contratto da 3 milioni all'anno fino 2031, ma l'Atalanta non è intenzionata a fare sconti a nessun club: il valore del cartellino è infatti, fissato tra i 50-55 milioni di euro. Il Chelsea invece ha chiesto informazioni sul giocatore, ma il professionista vorrebbe continuare a militare nel campionato di Serie A.