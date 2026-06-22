La settimana che va dal 22 al 29 giugno risulta essere molto calda, visto che molti contratti sono in scadenza ed il calciomercato si avvia all'apertura estiva. La Juventus ha messo un nuovo nome in cima alla lista per ricoprire il ruolo di estremo difensore, si tratta di Marco Carnesecchi. Per quanto riguarda gli altri club la Roma è alle prese con i rinnovi di diversi giocatori tra cui Pellegrini, Mancini, Dybala e Celik.

Juve: spunta il nome di Carnesecchi tra i pali

Continua la ricerca della Juve per un nuovo portiere in grado di sostituire Michele Di Gregorio.

In attesa di piazzare quest'ultimo, la dirigenza ha preso informazioni su Marco Carnesecchi. Per il portiere scuola Inter, l'Atalanta ha fissato il cartellino a 50 milioni di euro e non intende affatto fare sconti sul suo gioiellino. Nonostante il prezzo considerato alto, alla Continassa potrebbero decidere di fare uno sforzo, visto che l'estremo difensore ha solamente 25 anni e piace molto al tecnico Luciano Spalletti. Dibu Martinez è stato messo in stand-by perché l'Aston Villa ha chiesto 10 milioni per cedere il nazionale argentino: un prezzo ritenuto esagerato visto che si parla di un portiere di 34 anni. La possibilità di vedere Guglielmo Vicario in bianconero restano molto basse.

Diverso il discorso su Randal Kolo Muani: l'attaccante vuole tornare a Torino, quindi il PSG - dopo aver alzato il muro - sembra intenzionato ad accontentare il proprio tesserato che tra l'altro non rientra neanche nei piani di Luis Enrique.

Calciomercato: le ultime su Roma e Milan

Il Milan è alle prese con una rivoluzione societaria, ma i vertici sono al lavoro per rinforzare la rosa e renderla più competitiva. Dopo l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina, la dirigenza ha acceso i riflettori su Morten Hjulmand: il 26enne ha salutato i compagni dello Sporting Lisbona poiché intende sperimentare nuove avventure in Europa. Il club portoghese ha fissato il cartellino a 35-40 milioni per i club di Serie A e 50 milioni per la Premier League.

La Roma invece ha a che fare con diversi rinnovi di contratto: il futuro di Gianluca Mancini dovrebbe continuare ad essere giallorosso, così come quello del turco Celik. Paulo Dybala è ancora in stand-by, così come il rinnovo di Lorenzo Pellegrini.

Per quanto riguarda Crysencio Summerville pare che per Gasperini resti solo un sogno: l'attaccante olandese ai mondiali di calcio si è messo in mostra con due gol in due partite e il suo cartellino è salito intorno ai 50 milioni di euro.