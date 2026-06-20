La Juventus continua a lavorare sotto traccia per rinforzare la rosa allenata da Luciano Spalletti ed essere competitiva su tutte e tre le competizioni alla quale prenderà parte. In vista dell'apertura del calciomercato, alla Continassa hanno messo nel mirino due giocatori che si sono messi in mostra durante il Mondiali ovvero Ricardo Pepi e Omar Marmoush.

La Juve guarda ai Mondiali e mette nel mirino due giocatori

Grazie ai Mondiali, alcuni giocatori si stanno mettendo in mostra mentre altri stanno deludendo. Motivo per cui la Juve ha deciso di mandare alcuni osservatori per trovare un rinforzo valido ed a quanto pare la "missione" è risultato prolifica visto che sono stati messi nel mirino ben due giocatori di due nazionalità diverse.

Il primo è Ricardo Pepi: lo statunitense non fa parte della squadra titolare di Pochettino, ma nella partita tra USA e Australia ha sostituto dal primo minuto l'acciaccato Pulisic. Il texano è una punta centrale, arriva da una stagione ottima al PSV con 16 gol all'attivo nell'Eredivisie e 3 in Champions League ed il suo cartellino non risulta essere proibitivo visto che è valutato tra i 25-30 milioni di euro. Il secondo invece è l'egiziano Omar Marmoush che piace molto a Luciano Spalletti. L'attaccante classe 2009 gioca al fianco di Momo Salah: in Bundesliga ha fatto benissimo, mentre al Manchester City ha siglato 16 reti in 61 presenze. Motivo per cui il club inglese potrebbe metterlo sul mercato, ma non vorrebbe svenderlo visto che in un mercato di gennaio lo pagò ben 75 milioni di euro.

Tra i contratti che invece risultano essere chiusi, c'è quello di Giovanni Daffara: la dirigenza bianconera ha attivato la clausola di recompra dall'Avellino per riportare il portiere a Torino.

Gila ha raggiunto l'accordo col Napoli: Lucca come contropartita alla Lazio

Mario Gila ha più volte ribadito l'intenzione di non rinnovare con la Lazio e di voler lasciare il club biancoceleste per approdare al Napoli. Il difensore spagnolo pare che abbia trovato l'accordo per un contratto quinquennale ed un ingaggio superiore ai 3 milioni netti a stagione più bonus. Dal momento che Lotito sembra fare muro sulla cessione, i partenopei potrebbero offrire come contropartita in prestito o prestito con diritto di riscatto Lorenzo Lucca.

Confermato inoltre l'interesse del Napoli per Dodo della Fiorentina su cui c'è anche la Roma. Andrea Natali piace ai partenopei, mentre il portiere Vanja Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il club di De Laurentiis.

Calciomercato: le ultime su Vlahovic

Per quanto riguarda Dusan Vlahovic, l'arrivo di Carnevali alla Juve ha cambiato i piani. L'agente e padre del centravanti vorrebbe portare il ragazzo a giocare in Premier League, ma fino ad oggi nessuna squadra ha avanzato un'offerta. Dunque alla Continassa hanno effettuato un ultimo tentativo per trattenere il pupillo di Spalletti: rinnovo di contratto fissato al 2027 con opzione di rinnovo ad un altro anno e 8 milioni di ingaggio più bonus.

In attesa di capire il futuro del 26enne, Vincenzo Italiano è intenzionato a portare il serbo al Besiktas: il tecnico ha chiamato personalmente l'attaccante per convincerlo a sposare il suo progetto.