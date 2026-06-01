Il calciomercato estivo entra nel vivo con Juventus e Inter protagoniste di diverse indiscrezioni che coinvolgono anche nomi importanti del panorama europeo. In casa bianconera continua a tenere banco la situazione di Randal Kolo Muani, obiettivo già seguito nelle scorse sessioni, mentre sul fronte nerazzurro cresce l’attenzione attorno a Curtis Jones, centrocampista del Liverpool finito nel mirino della dirigenza dell’Inter.

Juventus, ritorno di fiamma per Kolo Muani: apertura del giocatore

La Juventus è tornata con decisione su Randal Kolo Muani, obiettivo già seguito con grande attenzione nelle precedenti sessioni di mercato.

L’attaccante francese, protagonista di un’esperienza positiva in prestito a Torino tra gennaio e giugno 2025, resta uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza bianconera, con Damien Comolli che avrebbe continuato a monitorarne la situazione nel tempo.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime settimane ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Juventus e l’entourage del giocatore. Una novità importante è rappresentata dall’apertura totale del francese al ritorno in bianconero, elemento che in passato non era affatto scontato.

La trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain, infatti, si era complicata nella scorsa estate, quando i colloqui si erano interrotti a poche ore dalla chiusura del mercato.

Il club parigino aveva fissato una valutazione tra i 60 e i 70 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai bianconeri, che avevano poi virato su altri obiettivi come Lois Openda.

Kolo Muani, autore di 8 gol in 16 presenze durante la sua esperienza a Torino e convinto di poter avere un ruolo centrale nel progetto, aveva vissuto con delusione la mancata chiusura dell’operazione. Anche per questo motivo, nei mesi successivi, avrebbe mostrato inizialmente freddezza verso un possibile ritorno, salvo poi riaprire uno spiraglio in vista delle prossime finestre di mercato.

Inter, Curtis Jones sempre più vicino: messaggio d’addio al Liverpool

Curtis Jones ha voluto rivolgere un messaggio di saluto e ringraziamento ad Arne Slot, in un momento di incertezza sul futuro dell’allenatore olandese al Liverpool.

Il centrocampista inglese ha pubblicato un post sui social dopo il recente addio del tecnico al club, scrivendo: «Grazie per tutto quello che hai fatto per il Liverpool, ti auguro il meglio».

Intanto il nome di Jones continua a essere accostato all’Inter. Il giocatore, seguito già da gennaio, avrebbe raggiunto un’intesa di massima con la dirigenza nerazzurra, mentre restano da definire i dettagli dell’accordo con il Liverpool.

Con il contratto in scadenza tra un anno, il centrocampista potrebbe lasciare i Reds per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, con la possibilità di firmare un accordo fino al 2030 con il club milanese. Per lui si tratterebbe della prima esperienza lontano da Liverpool, dove ha sempre militato fin dalle giovanili.