Josue Grelaud continuerà la sua avventura con la Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo del contratto del giovane esterno, che resterà legato alla società torinese fino al 30 giugno 2028.

Si tratta di un riconoscimento importante per il percorso di crescita mostrato dal classe 2007, protagonista di una stagione positiva con l'Under 20 della Juventus. Arrivato a Torino nell'estate del 2023, il laterale belga si è rapidamente imposto come uno degli elementi più affidabili della squadra giovanile.

Intanto Andrea Cambiaso è uno dei principali nomi destinati a movimentare il mercato in uscita della Juventus.

Il laterale bianconero continua infatti a essere seguito con interesse da diversi club, sia italiani che stranieri. La società non lo considera incedibile e, di fronte a un’offerta adeguata, potrebbe valutare una sua cessione nella prossima sessione estiva. Il suo cartellino, con contratto in scadenza nel 2029, viene valutato intorno ai 30 milioni di euro.

Una stagione da protagonista e il passaggio alla Juventus Next Gen per Grelaud

I numeri confermano il suo rendimento: Grelaud ha totalizzato 36 presenze complessive nel corso della stagione, contribuendo anche in fase offensiva con 2 reti e 3 assist.

Dotato di interessanti qualità atletiche e tecniche, il giovane difensore è ora pronto per una nuova sfida.

Nella prossima stagione entrerà infatti a far parte in maniera stabile della Juventus Next Gen, compiendo il salto nel calcio professionistico e confrontandosi con il campionato di Serie C.

Cambiaso in partenza: Inter, Chelsea, Como e Barcellona su di lui

Nelle ultime settimane Cambiaso è stato accostato con insistenza al Chelsea, anche se dall’Inghilterra arrivano segnali che ridimensionano questa pista. Le voci circolate in Italia avevano inserito i Blues tra le squadre interessate, alimentando le speculazioni sul futuro del giocatore.

L’interesse sarebbe nato in relazione alle incertezze legate a Marc Cucurella, seguito da diversi top club europei, tra cui il Manchester City e alcune big spagnole.

In caso di addio dello spagnolo, Cambiaso era stato indicato come possibile sostituto, ma al momento non ci sono conferme concrete su un reale coinvolgimento del Chelsea.

Tra i club più attenti anche il Barcellona

Tra i club più attenti alla situazione del terzino figura anche il Barcellona. La società catalana avrebbe effettuato alcuni primi sondaggi per valutare la fattibilità dell’operazione.

L’obiettivo del club blaugrana è quello di consegnare a Hansi Flick un giocatore duttile e affidabile sulle fasce, caratteristiche che rendono Cambiaso un profilo molto gradito. Per ora si tratta solo di un interesse iniziale, ma non è escluso che il Barcellona possa approfondire la situazione nei prossimi giorni.

Anche il Como si è inserito nella lista dei club interessati al giocatore della Juventus. La società lombarda vede in Cambiaso un rinforzo di alto livello e apprezza soprattutto la sua capacità di adattarsi a più ruoli sulle corsie esterne.

Oltre alle qualità tecniche, il suo profilo è considerato utile anche in ottica liste UEFA, un aspetto importante per il club dopo la qualificazione alla Champions League e la presenza di molti giocatori stranieri in rosa. Tuttavia, si tratta di un’operazione complicata soprattutto per i costi elevati.

In Italia resta viva anche l’ipotesi Inter. Secondo alcune indiscrezioni, i nerazzurri starebbero valutando un possibile scambio con la Juventus che coinvolgerebbe Cambiaso e Carlos Augusto, terzino classe 1999 sotto contratto fino al 2028.

L’idea, riportata da Sportitalia, prevede un’operazione tra esterni molto apprezzati per la loro versatilità tattica. Al momento non ci sono trattative concrete, ma lo scenario potrebbe prendere forma qualora i due club decidessero di aprire un confronto più approfondito nelle prossime settimane.