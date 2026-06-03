Dusan Vlahovic e la Juventus sono destinati a separarsi al termine della stagione. Nei giorni scorsi la società bianconera ha incontrato il padre dell'attaccante serbo nel tentativo di trovare un accordo per il prolungamento del contratto, ma le parti non sono riuscite a raggiungere un'intesa.

Mentre è ancora al lavoro per definire il nuovo organigramma societario, il Milan sta concentrando le proprie attenzioni anche sulla scelta del prossimo allenatore, in vista dell'imminente separazione da Max Allegri. La risoluzione del contratto dell'ex tecnico rossonero dovrebbe arrivare a breve, aprendo ufficialmente la corsa alla successione, con il tecnico pronto a trasferirsi al Napoli di Aurelio De Laurentis.

Troppo alte le richieste economiche di Vlahovic per la Juventus

Le richieste economiche del giocatore sono state giudicate troppo elevate rispetto alla proposta del club, che ha quindi deciso di interrompere definitivamente le trattative.

Si conclude così l'esperienza di Vlahovic in maglia bianconera, con un bilancio di 168 presenze, 68 reti, 16 assist e una Coppa Italia conquistata. Arrivato a Torino nel gennaio 2022 per una cifra superiore agli 85 milioni di euro, il centravanti classe 2000 era stato individuato come il punto di riferimento offensivo della Juventus per gli anni a venire. Tuttavia, tra prestazioni altalenanti e diversi problemi fisici, non è mai riuscito a esprimere con continuità tutto il suo potenziale.

Ipotesi Glasner per la panchina del Milan

Nelle ultime ore ha preso quota la candidatura di Oliver Glasner per la panchina del Milan. L'allenatore austriaco, reduce dall'esperienza al Crystal Palace e particolarmente apprezzato da Ralf Rangnick, è tra i profili maggiormente considerati dalla dirigenza. Il club avrebbe già avviato i primi contatti per verificare la disponibilità del tecnico e valutare le condizioni di un eventuale accordo.

Allo stesso tempo resta viva anche l'opzione che porta ad Arne Slot. L'ex allenatore del Liverpool continua a essere un nome molto gradito ai vertici rossoneri, che stanno portando avanti le valutazioni su più fronti. Il tecnico olandese starebbe riflettendo sulla possibilità di rimettersi subito in gioco dopo la conclusione della sua avventura in Inghilterra.

Due candidati di livello internazionale che il Milan intende esaminare attentamente prima di prendere una decisione definitiva.

Conte saluta il Napoli sui social: Allegri pronto ad essere il suo successore

L'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è ormai conclusa. Dopo aver lasciato intendere il suo addio già nella conferenza stampa successiva all'ultima gara di campionato contro l'Udinese, il tecnico salentino ha ufficializzato la separazione dal club attraverso una risoluzione consensuale del contratto.

Nel frattempo, il club partenopeo è pronto ad accogliere Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Il tecnico toscano è infatti vicino a liberarsi definitivamente dal Milan e, una volta risolti gli ultimi dettagli con il club rossonero, potrà mettere nero su bianco il suo accordo con il Napoli.

Il presidente De Laurentiis punta a chiudere rapidamente l'operazione e vorrebbe annunciare il nuovo allenatore prima della sua partenza per gli Stati Uniti.

Allegri era da tempo il principale candidato per raccogliere l'eredità di Conte e avrebbe superato la concorrenza di Vincenzo Italiano. Per lui è pronto un contratto di due anni con opzione per una terza stagione, con un ingaggio da 4,5 milioni di euro annui più bonus legati ai risultati, compreso un premio speciale in caso di conquista dello scudetto.

L'ex tecnico di Juventus e Milan starebbe inoltre valutando di portare con sé diversi collaboratori fidati, tra cui Bernardo Corradi.