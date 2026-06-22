In casa Milan si cerca di rinforzare la rosa per evitare gli errori della precedente stagione. In vista del calciomercato, il club rossonero non lavora solamente sugli arrivi ma anche sulle cessioni: il futuro di Bennacer, Fofana, Musah e Loftus-Cheek sembra essere in dubbio. Samuele Ricci invece sembra essere più di un'idea considerata la possibile partenza di Rabiot e l'addio al calcio di Modrid.

Milan: incognita centrocampo

Al Milan è iniziata una rivoluzione societaria, ma è una corsa contro il tempo per avviare le prime trattative di mercato.

In seguito all'arrivo di Ruben Amorim, diversi centrocampisti sono sulla graticola: Bennacer sembra destinato a tornare in Croazia, visto che ha giocato l'ultima stagione alla Dinamo Zagabria, Musah invece non verrà riscattato dall'Atalanta per 25 milioni di euro, poiché non ha convinto nella scorsa stagione. Fofana prima di essere messo sul mercato potrebbe essere valutato dal nuovo allenatore, mentre il futuro di Loftus-Cheek sembra al 99% lontano da Milanello.

Per quanto riguarda gli arrivi, la dirigenza rossonera ha messo gli occhi su Samuele Ricci. Il centrocampista potrebbe arrivare a Milano, in caso di partenza di Adrien Rabiot e Luka Modric: il primo sembra essere intenzionato a seguire Massimiliano Allegri al Napoli visto che è sempre stato un suo pupillo, mentre il croato alla soglia dei 40 anni potrebbe appendere gli scarpini al chiodo dopo i campionati mondiali disputati con la propria nazionale.

Juventus su Jashari, ma il Milan non vuole cederlo

Ardon Jashari ha espresso la volontà di voler restare al Milan, ma su di lui ci sono due club di Serie A: l'Atalanta e la Juventus. Stando a quanto si apprende dal giornalista sportivo Moretto, il futuro del centrocampista dovrebbe essere rossonero. La società infatti non intende metterlo sul mercato, anche perché vuole dare modo allo stesso 23enne svizzero di riscattarsi dopo una stagione sottotono. Dunque a meno che il nuovo allenatore rossonero non escluda dal progetto Jashari, quest'ultimo non dovrebbe affatto muoversi da Milanello ma al contrario potrebbe essere uno dei perni del centrocampo della stagione 2026/2027.