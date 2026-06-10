In un'intervista a Diario AS, Theo Hernandez ha parlato del suo presente all'Al Hilal ma anche del suo futuro. Nel dettaglio, il diretto interessato ha lasciato intendere che sarebbe propenso ad un ritorno in Europa ed ha anche descritto il Real Madrid come il miglior club del mondo. Lo scorso gennaio, la Juve aveva preso informazioni su di lui ma poi non è mai stato avviata alcuna trattativa.

Le dichiarazioni di Theo Hernandez

Grazie all'ottima stagione disputata all'Al Hilal, Theo Hernandez è riuscito a strappare la convocazione con la nazionale francese per i prossimi Mondiali di Calcio.

In un'intervista il terzino ha spiegato che la Saudi Pro League non è affatto un campionato semplice, ma al contrario è molto impegnativo per via dei calciatori competitivi. Il diretto interessato ha poi elogiato il lavoro del tecnico Simone Inzaghi nonostante la mancata vittoria del campionato.

In merito ad un suo ritorno in Europa, Theo Hernandez ha mostrato disponibilità: "Penso di essere ancora giovane e quindi di poter tornare in futuro senza problemi". Il calciatore transalpino ha un valore di mercato intorno ai 20 milioni di euro.

Calciomercato: ipotesi Juve, Milan e Real Madrid

Tra i club che potrebbero tentare di riportare il 28enne in Italia, c'è la Juventus. La dirigenza bianconera a gennaio 2026 aveva preso informazioni sull'ex calciatore rossonero, ma poi i piani del club sono cambiati così come quelli dello stesso Spalletti.

Attualmente infatti, alla Continassa non sembrano voler affondare il colpo per riportare Theo Hernandez in Italia, poiché la società intende intervenire sul mercato per portare un portiere adeguato e un sostituto di Vlahovic.

Il ritorno di Theo Hernandez al Milan invece sembra essere più complicato. Mentre la società sta vivendo un vero e proprio terremoto con l'esonero del tecnico e del ds, il terzino francese in una recente intervista ha sostenuto di non riconoscere più i valori del club e non intende giocare con alcuni suoi ex compagni - anche se non ha mai fatto nomi e cognomi.

Il calciatore francese ha definito il Real Madrid come il club migliore al mondo. Dal momento che sulla panchina è tornato José Mourinho, non è escluso che il tecnico portoghese possa riunire la coppia un tempo rivale in Serie A, ovvero quella formata da Theo Hernandez e Denzel Dumfries.