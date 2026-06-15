In attesa che il calciomercato estivo apra ufficialmente, i club intavolano le trattive per non perdere tempo. Da quando la Juventus ha deciso di mettere sul mercato Khéphren Thuram su di lui sono arrivate le sirene turche del Galatasaray ma ci sono anche due club di Premier League come Liverpool e Manchester United. L'Aston Villa invece è alla ricerca di un portiere in vista della partenza quasi scontata di Dibu Martinez.

Juve: Thuram sul mercato, Dibu Martinez in dirittura d'arrivo

Oggi 15 giugno, parte l'era di Giovanni Carnvali alla Juve. Il nuovo ad è pronto ad intervenire sul mercato per costruire una rosa competitiva da dare al tecnico Luciano Spalletti.

Intanto nella lista dei "partenti" c'è Khéphren Thuram: su di lui c'è il Galatasaray, ma anche il Liverpool e il Manchester United. Non avendo agganciato la Champions League, alla Continassa non intendono fare sconti.

Per quanto riguarda la trattativa Dibu Martinez-Juve pare che sia in dirittura d'arrivo. L'indizio arriva direttamente dai Mondiali 2026, un'osservatore del club inglese si trovava allo stadio durante la partita Olanda-Giappone per seguire il portiere Suzuki.

Calciomercato: le notizie riguardanti gli altri club

Mario Gila non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio: il difensore vuole giocare la prossima stagione nel Napoli di Massimiliano Allegri. Motivo per cui il club di De Laurentiis ha fatto una prima offerta ai biancocelesti del valore di 15 milioni di euro più bonus.

Al momento il patron Lotito ha rifiutato poiché intende cedere il difensore per 30 milioni, quindi il Napoli potrebbe arrivare a proporre una contropartita offrendo Rafa Marin, Lucca o Beukema.

Il Milan sembra avere trovato l'accordo con Ruben Amorim: al tecnico portoghese è stato proposto un contratto fino al 2029 (2+1) con uno stipendio di 4 milioni di euro all'anno (bonus inclusi). Per la firma manca solamente il via libera di Cardinale, ma non dovrebbero esserci problemi.

Nella stagione 2026/2027 invece Maurizio Sarri sarà l'allenatore dell'Atalanta: l'ex allenatore della Lazio ha firmato un contratto fino al 2029 e percepirà uno stipendio di 3,5 milioni di euro all'anno.