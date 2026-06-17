Sandro Tonali è stato messo sul mercato dal Newcastle United, ma la Juventus pur essendo interessata a riportare il centrocampista in Serie A non può affatto mettere nel mirino il classe 2000 originario di Lodi. Il club inglese ha infatti fissato il valore del cartellino a 120 milioni di euro, quindi è quasi impossibile che il calciatore possa giocare la prossima stagione nel campionato italiano.

Juve: Tonali resta un sogno per Spalletti

Il Newcastle United ha messo in vendita alcuni suoi giocatori: dopo Gordon approdato al Barcellona, anche Sandro Tonali è sul mercato.

Per privarsi del centrocampista e titolare della Nazionale Azzurra, il club inglese ha fissato il cartellino a 120 milioni di euro.

Il 26enne è sempre stato un obbiettivo di mercato della Juve, ma a queste cifre è impossibile che possa vestire la casacca bianconera. Dunque Tonali resta un sogno per il tecnico Luciano Spalletti, ma in generale per ogni club di Serie A. Dunque è più probabile che nella prossima stagione il calciatore possa giocare nuovamente in Premier League: De Zerbi dopo essere approdato al Tottenham sembra essere disposto a tutto per portare l'ex Brescia alla sua corte. Sul calciatore però ci sono anche Manchester United, Arsenal e Manchester City. Tra chi invece beneficerebbe della cessione del centrocampista è il Milan: i rossoneri riceverebbe un contributo di solidarietà.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sul valore del cartellino di Sandro Tonali. Un utente ha scritto: "Bene fate cedere al Newcastle anche Tonali, così l'anno prossimo si ritroveranno a lottare per non retrocedere". Un altro utente ha parlato di "valore spropositato", mentre un altro ancora ha affermato: "L'unica che ne giova è il Milan che si ritrova soldi dal nulla". Un utente ha invece sostenuto che la cifra di Tonali ne vale tutta: "Un velocista. In più è abile con la palla rispetto alla maggior parte dei giocatori". Un tifoso ha affermato: "Gli Spurs si sono impazziti se sono disposti a pagare una cifra simile". Un altro utente ha invece sostenuto: "Trovo che sia un'esagerazione il valore di mercato di Tonali, ma in Premier League c'è sicuramente qualche club disposto a fare follie".