Sandro Tonali è stato messo sul mercato dal Newcastle United, ma la Juventus pur essendo interessata a riportare il centrocampista in Serie A non può affatto mettere nel mirino il classe 2000 originario di Lodi. Il club inglese ha infatti fissato il valore del cartellino a 120 milioni di euro, quindi è quasi impossibile che il calciatore possa giocare la prossima stagione nel campionato italiano.
Juve: Tonali resta un sogno per Spalletti
Il Newcastle United ha messo in vendita alcuni suoi giocatori: dopo Gordon approdato al Barcellona, anche Sandro Tonali è sul mercato.
Per privarsi del centrocampista e titolare della Nazionale Azzurra, il club inglese ha fissato il cartellino a 120 milioni di euro.
Il 26enne è sempre stato un obbiettivo di mercato della Juve, ma a queste cifre è impossibile che possa vestire la casacca bianconera. Dunque Tonali resta un sogno per il tecnico Luciano Spalletti, ma in generale per ogni club di Serie A. Dunque è più probabile che nella prossima stagione il calciatore possa giocare nuovamente in Premier League: De Zerbi dopo essere approdato al Tottenham sembra essere disposto a tutto per portare l'ex Brescia alla sua corte. Sul calciatore però ci sono anche Manchester United, Arsenal e Manchester City. Tra chi invece beneficerebbe della cessione del centrocampista è il Milan: i rossoneri riceverebbe un contributo di solidarietà.
#Newcastle ask €120M to sell Sandro #Tonali. #transfers #NUFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 17, 2026
Il commento di alcuni utenti del web
Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sul valore del cartellino di Sandro Tonali. Un utente ha scritto: "Bene fate cedere al Newcastle anche Tonali, così l'anno prossimo si ritroveranno a lottare per non retrocedere". Un altro utente ha parlato di "valore spropositato", mentre un altro ancora ha affermato: "L'unica che ne giova è il Milan che si ritrova soldi dal nulla". Un utente ha invece sostenuto che la cifra di Tonali ne vale tutta: "Un velocista. In più è abile con la palla rispetto alla maggior parte dei giocatori". Un tifoso ha affermato: "Gli Spurs si sono impazziti se sono disposti a pagare una cifra simile". Un altro utente ha invece sostenuto: "Trovo che sia un'esagerazione il valore di mercato di Tonali, ma in Premier League c'è sicuramente qualche club disposto a fare follie".