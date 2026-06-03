S'interrompe qui la storia d'amore tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Mercoledì 3 giugno, si sono interrotte definitivamente le trattative per un eventuale rinnovo di contratto. Dunque l'attaccante serbo lascerà il club bianconero a parametro zero: l'accordo non è stato trovato né sullo stipendio né sui bonus al momento della firma. Di conseguenza la società dovrà lavorare per assicurarsi un altro centravanti di qualità.

Vlahovic-Juve: le strade si separano dopo 4 anni

Nella giornata di mercoledì 3 giugno, c'è stato un nuovo incontro tra la dirigenza bianconera e l'entourage di Dusan Vlahovic.

L'agente di quest'ultimo per il rinnovo di contratto aveva chiesto uno stipendio da 8 milioni all'anno più un ricco bonus al momento della firma. La Juve aveva invece proposto uno stipendio da 6 milioni + 1 di bonus alla firma ed un rinnovo fino al 2028. Dunque le parti interessate hanno deciso di intraprendere due strade separate: l'attaccante serbo è quindi sul mercato e lascerà la Continassa a parametro zero.

Dusan #Vlahovic asks a salary of €8M/year + a rich bonus at signing; while #Juventus offered a renewal until 2028 (€6M/year + 1M as bonuses). #transfers https://t.co/3IadjoM8tu — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 3, 2026

Calciomercato: le alternative per un nuovo centravanti

In seguito al mancato rinnovo di Vlahovic, la Juve deve assolutamente intervenire con un colpo di calciomercato per portare un nuovo attaccante alla corte di Luciano Spalletti.

I nomi sul tavolo sono diversi e tra questi c'è Randal Kolo Muani. Il calciatore ha dato la sua disponibilità per tornare a Torino nonostante lo strappo della scorsa estate legato al mancato riscatto. Per quanto riguarda l'offerta, la dirigenza bianconera è pronta ad offrire tra i 30-35 milioni mentre non sembra avere problemi sull'ingaggio del calciatore. Anche Gonzalo Garcia è un obbiettivo di mercato: il Real Madrid potrebbe lasciarlo andare con un contratto simile a quello di Nico Paz, ovvero una cessione con ricompra già fissata. Jean-Philippe Mateta è tornato di nuovo in circolazione negli uffici della dirigenza bianconera dopo i contatti di gennaio: l'attaccante ha un contratto in scadenza col Crystal Palace fissato al 2027, ma il club inglese continua a chiedere 30 milioni.

Alexander Sorloth invece risulta essere più una suggestione, visto che il 30enne ha un contratto con l'Atletico Madrid fino al 2028 e per acquistarlo si parte da una base di 35 milioni tra parte fissa e bonus.

Il commento di alcuni tifosi bianconeri

L'addio di Dusan Vlahovic alla Juve ha suscitato diverse reazioni tra i tifosi bianconeri. Un utente ha scritto: "A me non sembra una grande distanza. Non vogliono rinnovarlo. È tutto qui. Se fossi Spalletti, darei le dimissioni immediatamente". Un altro utente ha affermato: "A 8 milioni all'anno solo gli emiri lo mettono sotto contratto, altroché". Un ulteriore utente ha commentato: "8 milioni? Menomale che la dirigenza si sia opposta a questa follia. Non abbiamo bisogno di certi giocatori". Infine c'è anche chi ha sostenuto che anche la cifra offerta dalla Juve fosse troppo alta: "Anche a 6 milioni il rinnovo era un furto secondo me".