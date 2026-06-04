È ufficiale, la Juventus ha deciso di mettere sul mercato alcuni suoi pezzi pregiati in modo da far cassa. Tra i giocatori che possono partire, c'è anche Andrea Cambiaso: il difensore classe 2000 ha un contratto in scadenza nel 2029. Dunque la dirigenza bianconera ha deciso che chiunque vorrà portare il calciatore presso il suo club dovrà sborsare una cifra pari a 30 milioni di euro.

Cambiaso: il cartellino è fissato a 30 milioni di euro

La cessione di Andrea Cambiaso non sembrava essere nei pani della Juve. Il mancato piazzamento in Champions League, però, ha portato il club a ridimensionare alcune prospettive.

Di conseguenza alcuni giocatori che prima sembravano essere incedibili, al 4 giugno 2026 sono considerati "sacrificabili".

Motivo per cui i bianconeri hanno fissato il prezzo del cartellino del difensore o centrocampista a 30 milioni di euro. Attualmente il 26enne ha un contratto con la "Vecchia Signora" fino al 2029.

Calciomercato: Barcellona e Inter possibili acquirenti

Su Cambiaso ci sono diversi club interessati ad acquistarlo. In Serie A, c'è l'Inter e il Como: la squadra neo campione d'Italia potrebbe inserire nella trattativa uno scambio con Carlos Augusto (il difensore classe 1999 ha un contratto in scadenza nel 2028). Il club lariano allenato da Cesc Fabregas è invece interessato sia per le qualità del difensore, sia perché permette di rispettare le liste UEFA.

Anche il Barcellona ha sondato il calciatore titolare della Nazionale Azzurra: la dirigenza intende regalare all'allenatore Hansi Flick un giocatore versatile e affidabile sulle fasce. Tra questi c'è anche il Chelsea: sebbene al momento non sia stata avanzata alcuna proposta, tutto gira intorno al futuro di Marc Cucurella. Nel caso quest'ultimo decida di lasciare i Blues, Andrea Cambiaso potrebbe diventare un reale obbiettivo di mercato.

La reazione di alcuni tifosi bianconeri

L'addio di Cambiaso è stato oggetto di discussione fra i tifosi bianconeri. Su X, un utente ha scritto: "Magari lo prende il Barcellona. Almeno ci danno i soldi che ci servono". Un altro utente ha aggiunto: "Non mi dispiacerebbe uno scambio tra Cambiaso e Carlos Augusto".

Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Per me ha più senso la cessione al Chelsea". Infine c'è chi ha affermato: "Il talent scout catalano segue Cambiaso da mesi, quindi non mi stupirebbe un'offerta".