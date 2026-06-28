Il SoFi Stadium di Los Angeles ospiterà un incontro storico: Canada e Sudafrica si affrontano negli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Per entrambe le nazionali, è un'occasione inedita, non avendo mai raggiunto questa fase del torneo. La sfida, in programma alle 15:00 ora locale, vede il Canada leggermente favorito dagli analisti.

Il percorso del Canada fino a questo punto è stato significativo. La squadra arriva forte della sua prima storica vittoria in un Mondiale, un netto 6-0 sul Qatar nella fase a gironi, con una tripletta di Jonathan David.

La formazione di Jesse Marsch ha però perso il vantaggio del fattore campo dopo la sconfitta per 2-1 contro la Svizzera a Vancouver. C'è ottimismo sul possibile rientro del capitano Alphonso Davies, assente per infortunio, proprio a Los Angeles, luogo dove in passato aveva subito un grave infortunio al ginocchio.

Sudafrica a caccia di un’altra impresa

Sotto la guida di Hugo Broos, il Sudafrica ha sorpreso tutti, superando il girone dopo un inizio difficile. Dopo la sconfitta contro il Messico e il pareggio con la Repubblica Ceca, i Bafana Bafana hanno ottenuto l'accesso agli ottavi con una vittoria cruciale per 1-0 sulla Corea del Sud. Il morale è alto, grazie anche al rigore decisivo di Teboho Mokoena e al gol di Thapelo Maseko.

Avendo già sovvertito i pronostici, la nazionale africana è determinata a replicare l'impresa contro il Canada.

Pronostici e possibili protagonisti

Le analisi pre-partita indicano il Canada come leggermente favorito, con probabilità di vittoria stimate tra il 58% e il 70%. Un successo canadese è il risultato più atteso, sebbene non si escluda la necessità dei tempi supplementari. Tra i protagonisti, spicca Jonathan David, già autore di una tripletta e possibile marcatore. Per il Sudafrica, il portiere Ronwen Williams potrebbe essere decisivo, con almeno tre parate previste dagli esperti.

Le probabili formazioni vedono il Canada con un 4-4-2 e il Sudafrica con un 4-2-3-1. La squadra che uscirà vincitrice da questo storico confronto si guadagnerà l'accesso ai quarti di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco, in un appuntamento che si preannuncia di grande interesse e spettacolo a livello internazionale.