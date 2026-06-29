La Juventus, attraverso le dichiarazioni del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, ha delineato con chiarezza la propria strategia per il mercato offensivo in vista della prossima stagione. Il dirigente ha affermato in modo inequivocabile che Dusan Vlahović “non nei nostri pensieri”, mentre l’attenzione del club bianconero si sta focalizzando con interesse su Randal Kolo Muani, considerato un profilo potenzialmente ideale.

Le parole di Carnevali sul mercato

In un’intervista, Carnevali ha escluso categoricamente Vlahović dai piani della società bianconera, aprendo contestualmente alla possibilità di puntare su Kolo Muani.

Le sue parole sono state esplicite: “Vlahović non nei nostri pensieri, possibilità Kolo Muani”. Questa posizione chiara definisce una direzione precisa per le future mosse di mercato della Juventus.

Contesto e implicazioni strategiche

Il messaggio del dirigente arriva in un periodo di significativa transizione per la Juventus, che ha recentemente accolto Carnevali in un ruolo chiave. La decisione di escludere Vlahović, il cui contratto è in scadenza, suggerisce una forte volontà di rinnovamento e di ricerca di soluzioni offensive alternative, in linea con la nuova visione strategica del club.

Obiettivi primari e prudenza necessaria

La dirigenza ha ribadito che Kolo Muani e l'acquisizione di un nuovo portiere rappresentano due obiettivi fondamentali per la Juventus.

Tuttavia, Carnevali ha anche sottolineato la necessità di procedere con estrema cautela in questo delicato momento. “Oggi le esigenze sono molto alte; non possiamo commettere errori”, ha dichiarato il nuovo amministratore delegato. Questa affermazione conferma l'interesse concreto per l'attaccante, ma evidenzia al contempo la prudenza della società nel gestire operazioni complesse in un contesto economico e sportivo che richiede massima attenzione e una valutazione approfondita.