La finale di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal ha segnato un vero e proprio trionfo in termini di ascolti televisivi, confermando il grande richiamo di uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno. La diretta della partita, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, ha catturato l'attenzione di 1 milione 400 mila spettatori medi complessivi in total audience. Un risultato notevole, accompagnato da uno share televisivo del 10,9% e un totale di 2 milioni 500 mila spettatori unici, che evidenzia l'enorme interesse del pubblico italiano per il calcio di alto livello.

Il momento di massimo coinvolgimento e tensione si è registrato durante la decisiva serie dei calci di rigore. In quel frangente, l'audience ha raggiunto il picco impressionante di 1 milione 900 mila spettatori medi complessivi in total audience, con uno share del 9,9%. L'emozione e l'incertezza della lotteria finale hanno saputo catalizzare l'attenzione degli appassionati, dimostrando ancora una volta la capacità della Champions League di tenere incollati allo schermo milioni di persone nei momenti più cruciali della competizione.

Successo della differita su TV8

L'eco della finale non si è limitato alla diretta. Anche la differita della partita, andata in onda alle 21 su TV8, ha ottenuto risultati significativi, raggiungendo 895 mila spettatori medi complessivi con uno share del 6,7%.

Questo dato sottolinea l'interesse trasversale per la competizione, capace di coinvolgere un pubblico ampio anche tra coloro che non hanno potuto seguire l'evento in tempo reale. La possibilità di rivedere la finale in chiaro ha ulteriormente ampliato la platea, consolidando la Champions League come un appuntamento imperdibile anche per il pubblico generalista.

Il postpartita di Champions League Show

L'analisi post-partita ha anch'essa riscosso un notevole successo. Il programma Champions League Show, dedicato agli approfondimenti e ai commenti sulla finale, ha registrato 400 mila spettatori medi in total audience, con uno share del 2,6% e 1 milione 250 mila spettatori unici. Questi numeri confermano come il format abbia saputo mantenere alta l'attenzione degli appassionati anche dopo il triplice fischio, offrendo spunti e analisi dettagliate sulla sfida tra PSG e Arsenal e sul contesto della competizione.

I dati complessivi di questa finale di Champions League ribadiscono la centralità dell'evento nel panorama televisivo sportivo italiano. La capacità di coinvolgere un pubblico così vasto e variegato, sia attraverso la diretta sulle reti a pagamento che con i programmi di approfondimento e le repliche in chiaro, conferma il ruolo preminente del calcio e della massima competizione europea nel cuore degli spettatori.