Le grandi manovre del mercato estivo iniziano a entrare nel vivo e potrebbero presto coinvolgere due dei talenti più interessanti del panorama italiano. Juventus e Roma attendono infatti le prime mosse di Chelsea e Borussia Dortmund per Andrea Cambiaso e Matias Soulé. Sullo sfondo, intanto, continua il processo di rinnovamento in casa Milan, dove dopo la separazione da Massimiliano Allegri potrebbe arrivare anche un altro addio significativo all'interno dello staff tecnico.

Chelsea su Cambiaso, il Dortmund prepara l'assalto a Soulé

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Chelsea e Borussia Dortmund sarebbero pronti a muovere passi concreti rispettivamente per Andrea Cambiaso e Matias Soulé.

Per quanto riguarda il laterale della Juventus, il giornalista Orazio Accomando ha riferito che i Blues vedrebbero nell'esterno bianconero il possibile erede di Marc Cucurella e sarebbero pronti a presentare una prima offerta da circa 25 milioni di euro.

Una proposta che, almeno inizialmente, difficilmente basterebbe per convincere la Juventus. La dirigenza bianconera continua infatti a valutare Cambiaso non meno di 35 milioni di euro, forte della crescita mostrata dal giocatore nelle ultime stagioni e della sua capacità di ricoprire più ruoli sulla corsia mancina. La sensazione è che, qualora il Chelsea decidesse di affondare realmente il colpo, sarà necessario uno sforzo economico ulteriore per aprire una trattativa concreta.

Situazione diversa invece per Matias Soulé. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ekrem Konur, il Borussia Dortmund avrebbe stanziato un budget da circa 40 milioni di euro per l'esterno argentino della Roma. Una cifra che si avvicina alle richieste del club giallorosso e che potrebbe rappresentare la chiave per arrivare rapidamente a un accordo. Per la Roma si tratterebbe inoltre di una cessione particolarmente importante dal punto di vista finanziario, considerando la necessità di registrare almeno una significativa plusvalenza entro il 30 giugno.

Milan, anche Filippi verso l'addio: destinazione Fiorentina

Parallelamente alle vicende di mercato che riguardano i calciatori, il Milan continua a fare i conti con alcuni cambiamenti all'interno del proprio staff.

Dopo la conclusione del rapporto con Massimiliano Allegri, potrebbe infatti salutare anche Claudio Filippi, uno dei preparatori dei portieri più apprezzati del calcio italiano.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, Filippi non sarebbe orientato a seguire Allegri nella nuova avventura al Napoli. Sul tavolo avrebbe invece preso forza la proposta della Fiorentina, fortemente sponsorizzata da Fabio Paratici. Tra i due esiste un rapporto di stima e collaborazione nato durante gli anni trascorsi alla Juventus e proprio questo legame avrebbe avuto un peso importante nella scelta del preparatore.