Cristian Chivu ha lasciato la sede dell'Inter dopo aver firmato il suo rinnovo contrattuale con la società nerazzurra. La notizia giunge dopo un incontro negli uffici del club, dove il tecnico rumeno ha completato le formalità dell'accordo. Dopo la firma, considerata una pura formalità, si attende l'ufficialità dell'intesa, prevista in serata.

La presenza di Chivu nella sede interista conferma la volontà reciproca di proseguire il rapporto. L'accordo raggiunto rafforza la posizione di Chivu nel progetto nerazzurro, con la continuità tecnica valore aggiunto per squadra e ambizioni.

Dettagli dell'accordo Chivu-Inter

L'intesa tra Cristian Chivu e l'Inter prevede il prolungamento del contratto fino al 2028, con un'opzione per estendere la collaborazione per un'altra stagione. Il nuovo patto, definito dopo un confronto tra dirigenza nerazzurra e rappresentante del tecnico, include un adeguamento economico. Lo stipendio di Chivu, attualmente attestato intorno ai due milioni e mezzo di euro annui, sarà incrementato fino a sfiorare i quattro milioni a stagione, bonus inclusi. Questa scelta sottolinea la fiducia della società nel lavoro del tecnico rumeno.

Il rinnovo rappresenta un passo strategico per la programmazione futura dell'Inter, che punta sulla stabilità tecnica per le prossime stagioni.

L'opzione nel contratto permetterà di valutare, al termine del nuovo ciclo, l'estensione del rapporto.

Continuità tecnica: la strategia Inter

La conferma di Chivu alla guida tecnica si inserisce in una strategia che privilegia continuità e crescita interna. Negli ultimi anni, l'Inter ha investito su figure con profonda conoscenza dell'ambiente, garantendo uno sviluppo coerente con le ambizioni. Il rinnovo di Chivu si allinea a questa visione, offrendo stabilità e prospettive di crescita per squadra e allenatore.

La firma del rinnovo, attesa, costituisce un segnale di fiducia e progettualità della società nerazzurra. L'obiettivo è consolidare i risultati e programmare con chiarezza il futuro sportivo del club.