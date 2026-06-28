La fase a gironi del gruppo K dei Mondiali di calcio si è conclusa con un risultato che ha definito le sorti di tre nazionali: il pareggio senza reti tra Colombia e Portogallo. Questo esito ha permesso a entrambe le squadre di accedere direttamente ai sedicesimi di finale del torneo. La sfida, pur caratterizzata da una certa intensità agonistica, non ha offerto grandi spunti spettacolari, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso più per la posta in gioco che per le azioni da gol.

I sudamericani, in particolare, hanno mostrato un gioco più propositivo, cercando con maggiore insistenza la via della rete, ma senza riuscire a capitalizzare le opportunità create.

Un momento chiave della ripresa ha visto l'annullamento di un gol alla Colombia per una posizione di fuorigioco, un episodio che ha confermato il punteggio di 0-0 fino al fischio finale. Grazie a questo risultato, la Colombia si è assicurata il primo posto nel girone con un totale di sette punti, mentre il Portogallo ha conquistato la seconda posizione con cinque punti, garantendosi anch'esso il passaggio del turno.

Il percorso della Colombia e le occasioni mancate

Fin dai primi minuti di gioco, la Colombia ha dimostrato la propria intenzione offensiva, rendendosi subito pericolosa. Giocatori come Luis Diaz e Cordoba sono stati protagonisti di alcune delle azioni più incisive. In particolare, al 17', Cordoba ha impegnato severamente il portiere portoghese Diogo Costa, costringendolo a un intervento decisivo.

Il Portogallo, dal canto suo, non è rimasto a guardare, rispondendo con una conclusione ravvicinata di Bruno Fernandes, prontamente respinta dal portiere colombiano Vargas, che ha mantenuto inviolata la propria porta.

Nel corso del secondo tempo, i lusitani hanno sfiorato il vantaggio con Joao Felix, il cui colpo di testa è terminato di poco sopra la traversa. Nonostante la Colombia abbia continuato a spingere con determinazione, il Portogallo ha saputo erigere una difesa solida e organizzata, riuscendo a limitare i danni e a contenere gli attacchi avversari, pur manifestando alcune difficoltà nella ripresa. Un'altra emozione forte si è vissuta al 90'+1', quando Sanchez aveva illuso i tifosi colombiani trovando la rete del vantaggio, ma la gioia è stata di breve durata a causa dell'annullamento del gol per fuorigioco, confermando lo 0-0 finale.

Tra le fila colombiane, James Rodriguez si è distinto per la sua qualità e la sua pericolosità, sfiorando il gol in più occasioni e dimostrando di essere uno dei migliori elementi in campo grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di creare opportunità. Viceversa, Cristiano Ronaldo, stella del Portogallo, è apparso poco incisivo e raramente è stato coinvolto in modo determinante nelle azioni offensive della sua squadra, vivendo una serata sottotono.

L'impresa della Repubblica Democratica del Congo: rimonta e qualificazione

Parallelamente, nell'altra cruciale sfida del girone, la Repubblica Democratica del Congo ha compiuto una vera e propria impresa, riuscendo a superare l'Uzbekistan con un convincente 3-1.

La partita era iniziata in salita per gli africani, con gli asiatici che si erano portati in vantaggio al 10' grazie alla rete di Shomurodov, facendo presagire un esito diverso.

Tuttavia, nella ripresa, la Repubblica Democratica del Congo ha saputo reagire con forza e determinazione, ribaltando completamente il risultato. Il pareggio è arrivato al 68' con Wissa, che ha trasformato con freddezza un calcio di rigore. L'inerzia della partita è cambiata definitivamente al 78' con il gol di Mayele, che ha completato la rimonta. Nel finale, Wissa ha siglato la sua doppietta personale, chiudendo i giochi sul 3-1 e assicurando una vittoria storica. Grazie a questo trionfo, il Congo si è qualificato ai sedicesimi di finale come una delle migliori terze classificate, un risultato di grande prestigio.

In sintesi, il girone K si conclude con la Colombia saldamente al primo posto, il Portogallo che avanza come secondo e la Repubblica Democratica del Congo che, con una prestazione memorabile, conquista il suo meritato passaggio del turno, preparandosi ad affrontare le prossime sfide nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali.