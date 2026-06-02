La nazionale colombiana ha conquistato una vittoria significativa per 3-1 contro il Costa Rica in un'amichevole di preparazione ai prossimi Mondiali. L'incontro, disputato nello storico stadio El Campín di Bogotà, ha visto la squadra guidata dal commissario tecnico argentino Nestor Lorenzo ricevere un'accoglienza calorosa e festosa dai tifosi, che hanno animato la serata con striscioni, tamburi e spettacolari fuochi d'artificio, trasformando l'evento in un vero e proprio congedo.

La partita si è infiammata fin dai primi minuti, regalando emozioni al pubblico presente.

Davinson Sanchez ha aperto le marcature per la Colombia al 16' con un preciso colpo di testa, seguito a stretto giro dal raddoppio di Luis Diaz al 23'. Nonostante il dominio colombiano, il Costa Rica è riuscito ad accorciare le distanze al 32'. La formazione sudamericana ha comunque mantenuto il controllo del gioco per gran parte dell'incontro, e nel finale, Luis Javier Suarez ha siglato il terzo e definitivo gol colombiano a pochi minuti dal fischio finale, consolidando il risultato.

Il congedo da Bogotà e i preparativi per il Mondiale

L'atmosfera nello stadio era permeata da un clima di festa e commiato. I numerosi tifosi hanno salutato la squadra per l'ultima volta sul suolo patrio prima della partenza verso gli Stati Uniti, dove la Colombia affronterà un'ulteriore amichevole contro la Giordania.

L'evento è stato arricchito da suggestivi spettacoli di luci, ulteriori fuochi d'artificio e la partecipazione di rinomati artisti locali, rendendo la serata un memorabile saluto alla nazionale in vista dell'imminente competizione mondiale.

Durante la ripresa, il commissario tecnico Lorenzo ha operato diversi cambi, inserendo anche alcuni dei giocatori titolari, tra cui James Rodriguez. È stato proprio il talentuoso centrocampista a fornire l'assist decisivo per il terzo gol di Suarez, dimostrando l'importanza della sua presenza. La squadra, forte di questa vittoria, si prepara ora all'ultima sfida amichevole prima dell'attesissimo esordio ai Mondiali, fissato per il 17 giugno contro l'Uzbekistan.

La Colombia è inserita nel Gruppo K, che comprende anche la Repubblica Democratica del Congo e il Portogallo.

I prossimi impegni della Colombia verso il Mondiale

La sfida contro il Costa Rica non ha rappresentato solo un importante test tecnico sul campo, ma anche un profondo momento di congedo e unione tra la nazionale e i suoi appassionati sostenitori. Il pubblico, accorso in massa, ha partecipato a una serata ricca di emozioni, ulteriormente impreziosita dalle esibizioni musicali di artisti del calibro di Morat, Carlos Vives, Camilo e Kapo. La Colombia si appresta ora a volare verso il Nord America, dove affronterà la Giordania il 7 giugno alle ore 18:00 (ora locale). Successivamente, la concentrazione sarà interamente rivolta all'esordio mondiale, un appuntamento cruciale per le ambizioni della squadra.