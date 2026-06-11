Il Como ha ufficializzato il prolungamento del contratto del portiere francese Jean Butez fino a giugno 2030. La società lariana conferma la fiducia nel suo estremo difensore, protagonista di un'ottima stagione in Serie A.

Lo stesso Butez, che si è rapidamente integrato nell'ambiente comasco, ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo: "Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa a Como, con il gruppo, il club e i tifosi. Questo rinnovo rappresenta la fiducia che ho ricevuto e la felicità mia e della mia famiglia di essere qui. Sono sempre affamato di nuovi obiettivi e convinto che questo sia solo l’inizio di qualcosa di speciale: insieme possiamo portare il Como sempre più in alto".

L'elogio di Cesc Fabregas

L'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha rimarcato l'importanza cruciale di Butez. "Jean in questo anno e mezzo si è dimostrato uno dei migliori portieri della Serie A e un giocatore perfetto per il nostro tipo di gioco", ha dichiarato Fabregas, sottolineando: "Abbiamo trovato un uomo con grandi valori umani che mette al servizio della squadra all’interno dello spogliatoio, siamo molto felici di poter continuare con lui".

Il prolungamento contrattuale di Butez è un chiaro segnale di continuità per il Como, che mira a consolidare la propria presenza in Serie A. Il portiere francese ha conquistato la fiducia di dirigenza, compagni e tifosi grazie alle sue prestazioni costanti e al suo esemplare atteggiamento.

Butez, pilastro del progetto Como

Nell'ultima stagione, Jean Butez si è distinto per l'elevato numero di clean sheet, registrando il miglior dato tra i portieri con diciotto partite senza subire reti. Il Como ha blindato il suo estremo difensore con un contratto fino al 2030 e un adeguamento dell'ingaggio, a riprova della sua centralità nel progetto tecnico di Fabregas. La decisione della società lariana di confermare Butez sottolinea l'intenzione di costruire una squadra solida e competitiva, pronta ad affrontare le sfide future con ambizione. Questo rinnovo funge da risposta concreta alle voci di mercato, rafforzando il legame tra il giocatore e il club.