Le strade di Emilio Longo e del Crotone sono destinate a separarsi. Il tecnico, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, chiude un biennio tra risultati alterni e scelte tattiche discusse. Sullo sfondo emerge il Foggia, pronto a inserirsi per affidargli la panchina in vista della possibile riammissione in Serie C. Uno scenario che può ridisegnare la Lega Pro.

Crotone-Longo addio, fine di un ciclo tra risultati e moduli

Il rapporto tra Emilio Longo e il Crotone si avvia alla conclusione dopo 85 panchine complessive. Il bilancio parla di 35 vittorie, 19 pareggi e 28 sconfitte, con 141 gol realizzati e 108 subiti e una media di 1,56 punti a partita.

Numeri che raccontano un percorso irregolare, segnato anche dal continuo cambio di sistema di gioco tra 4-2-3-1 e 4-3-3. Un dualismo tattico che non ha mai trovato una soluzione definitiva e ha accompagnato tutta la stagione.

Foggia su Emilio Longo, accordo di massima e nodo Lega Pro

Il futuro di Longo sembra già orientato verso il Foggia. Il club rossonero lo ha contattato nelle ultime settimane e avrebbe ottenuto un accordo di massima con il tecnico, oggi in cima alla lista della proprietà. L’operazione resta però legata a una condizione precisa: la riammissione del Foggia in Serie C, possibile dopo la crisi della Ternana. Senza questo passaggio, ogni discorso resterà sospeso.

Crotone, futuro incerto tra crisi economica e iscrizione in Serie C

Per il Crotone si apre una fase delicata. Oltre alla separazione da Longo, la società deve affrontare problemi economici e garantire l’iscrizione alla Lega Pro 2026-2027 nel Girone C. La scadenza del 16 giugno è il primo vero banco di prova. Solo dopo si potrà pensare al nuovo allenatore e alla ricostruzione tecnica, in un contesto di forte incertezza e ridimensionamento.

Una stagione con tante incognite

In caso di iscrizione il Crotone si prepara ad una nuova estate di passione, fatta di tanti addii e altrettanti arrivi. Diversi calciatori, soprattutto quelli con ingaggi importanti sembrano destinati a lasciare la squadra. Occhi puntati su Guido Gomez, capitano della squadra, autore di 16 reti stagionali. Pezzo pregiato del mercato è anche Antonino Musso, arrivato a gennaio dalla Torres in prestito con opzione per il riscatto in favore degli squali.