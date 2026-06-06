Sono ore decisive per il futuro del Crotone. Dopo giorni caratterizzati da preoccupazione e incertezza, iniziano ad arrivare segnali incoraggianti sul fronte dell’iscrizione al prossimo campionato. Nonostante le difficoltà economiche e burocratiche emerse nelle ultime settimane, la società rossoblù starebbe completando gli ultimi adempimenti necessari per garantire la partecipazione alla nuova stagione. Un passaggio fondamentale per una realtà che rappresenta da decenni un punto di riferimento per l’intero territorio calabrese.

Nuovo allenatore Crotone, spazio a un progetto giovane

Parallelamente alla questione iscrizione, la società guarda già alla prossima stagione. Con Emilio Longo destinato al Foggia dopo l’accordo raggiunto con il club pugliese, il Crotone, come riportato da IlCalcioCalabrese.It, starebbe valutando una soluzione interna e orientata alla valorizzazione dei giovani. I nomi più accreditati per la panchina sono quelli di Aniello Parisi e Ivan Moschella. Entrambi rappresentano profili in linea con la nuova filosofia societaria, basata sulla crescita dei talenti e sulla sostenibilità del progetto tecnico.

Iscrizione Crotone, cresce la fiducia tra tifosi e società

Le notizie che filtrano dall’ambiente rossoblù alimentano l’ottimismo.

La dirigenza starebbe lavorando senza sosta per rispettare tutte le scadenze richieste dagli organi federali e completare la documentazione necessaria. Dopo settimane di apprensione, il club sembra vicino al traguardo. La possibile iscrizione rappresenterebbe un risultato importante non solo per la società, ma anche per una tifoseria che ha vissuto giorni di forte tensione. L’obiettivo resta quello di garantire continuità a una storia sportiva che dura da oltre trentacinque anni.

La famiglia Vrenna pronta a proseguire il progetto rossoblù

Un elemento centrale in questa fase resta il ruolo della famiglia Vrenna. Nonostante le criticità affrontate negli ultimi mesi, la proprietà sarebbe pronta a proseguire il proprio impegno alla guida del Crotone.

Una scelta che conferma la volontà di mantenere vivo un progetto che ha contribuito a dare prestigio al calcio crotonese e calabrese. In attesa delle comunicazioni ufficiali, la sensazione è che il momento più difficile possa essere ormai alle spalle, con una prospettiva più serena per il futuro del club.

Iscrizione al campionato

Il termine ultimo per il Crotone per perfezionare l'iscrizione al torneo di Lega Pro, Girone C, scadrà il prossimo 16 giugno. Entro quel termine ultimo la proprietà dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per scrivere il suo nome nel lotto delle 20 formazioni che prenderanno parte alla stagione sportiva 2026-2027.