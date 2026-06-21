Futuro da scrivere per il tecnico Emilio Longo, in conclusione di contratto con il Crotone. L'allenatore campano, dopo due anni sulla panchina dei Calabresi, andrà a scadenza e dovrà trovare un'altra squadra. Non sembrano esserci margini per una riconferma sulla panchina degli squali, con il Crotone propenso a dar inizio ad un nuovo corso con un'altra guida della squadra. Longo, che era stato seguito da Casertana e Foggia, sembra essere diventato un tecnico gradito anche all'Atalanta U23 e al Catania.

Crotone e Longo: titolo di coda

Dopo due annate fatte di alti e bassi, due qualificazioni Playoff conquistate con altrettante eliminazioni, il Crotone ed Emilio Longo sembrano ormai destinati a separarsi.

L'allenatore, che gode della stime dalla società, potrebbe ripartire da un'altra piazza, rimanendo in Lega Pro. Al momento quasi tutti gli interessamenti portano al Girone C, ad esclusione dell'Atalanta U23. L'allenatore era stato vicino al Foggia nei giorni scorsi, ma al momento tutto rimane aperto. La Casertana avrebbe richiesto informazioni, poi il corteggiamento del Foggia prima di altre due importanti sfide: Atalanta o Catania, entrambe società in cerca di un mister.

Longo e l'eventuale pista Foggia

In caso di arrivo di Emilio Longo al Foggia, la società rossonera potrebbe guardare alla rosa del Crotone per rinforzarsi nel nuovo campionato. Dalla Puglia emergono indiscrezioni secondo le quali i Satanelli potrebbero interessarsi a Davide Di Pasquale e che ad Andrea Gallo.

Per entrambe si tratterebbe di un ritorno a Foggia, entrambe calciatori importanti per la categoria e ormai noti ad Emilio Longo per averli allenati ed utilizzati come titolari a Crotone.

Ultimo giorni con il Crotone, poi una nuova pagina nella carriera

A meno di clamorosi colpi di scena Emilio Longo andrà a separarsi dal Crotone entro fine mese con il naturare concludersi del suo contratto. L'allenatore, ha comunque atteso l'evolversi delle vicende legate alle iscrizioni delle società, effettuate nella giornata del 16 giugno e ora, in maniera serena, potrà valutare le offerte e decidere su quale panchina sedere nel campionato che verrà.