La nuova stagione del Crotone prenderà il via nei prossimi giorni con la scelta di colui che sarà il nuovo allenatore. Emilio Longo è destinato a separarsi dagli squali a fine mese, con la conclusione del suo contratto biennale. L'identikit sembra profilare un tecnico giovane, capace di valorizzare il talento e il bel gioco. Un'idea che prevederà tempo, pazienza e tanta dedizione da parte di tutti, tifosi compresi. Sul fronte delle cessioni, dopo gli acquisti di Veltri e Musso gli squali potrebbero cedere Novella alla Salernitana, con i campani fortemente interessati al calciatore.

Crotone, Novella può finire alla Salernitana

La formazione campana è alla ricerca di rinforzi sulle corsie esterne, per far fronte a questa necessità la Salernitana avrebbe inserito Mattia Novella nella sua lista degli acquisti. Il calciatore, arrivato lo scorso gennaio dal Picerno a titolo definitivo, vanta con gli squali un contratto fino al 30 giugno 2027. Una sua cessione potrebbe portare ad una plusvalenza a soli sei mesi dal suo arrivo in Calabria. La Salernitana continua a seguire altri calciatori, tra questi potrebbe rientrare l'attaccante Guido Gomez, accostato alla Salernitana già nelle precedenti sessioni di calciomercato.

Allenatore cercasi: il Crotone sfoglia la margherita

In queste ore il Crotone starebbe lavorando sulla scelta del prossimo allenatore, una figura che andrà a rimpiazzare Emilio Longo, sempre più destinato verso un'altra panchina in Serie C.

Sono diversi i profili emersi, ma al momento ci sarebbero pochi riscontri. Da scartare l'ipotesi Parise e Moschella, nomi delle prime ore estive. Più probabile l'arrivo di un tecnico che abbia voglia di mettersi in mostra, affrontare una scommessa e possibilmente vincerla. Tra questi dunque rientrerebbero i nomi di Leandro Greco, Simone Banchieri e Ivan Tisci.

Crotone e l'Ezio Scida: uno stadio da dividere con il Cosenza

In attesa di novità che possano chiarire la situazione, al momento rimane la certezza che all'Ezio Scida potrebbero giocare sia il Crotone che il Cosenza. Il Comune di Cosenza per dei programmati lavori avrebbe negato - al momento - alla squadra dei Lupi di giocare al San Vito - Marulla. Si attendono novità a riguardo anche per capire se il Cosenza, nella documentazione di iscrizione, abbia inserito l'Ezio Scida come primo stadio o come alternativa.