Il calciomercato estivo del Crotone potrebbe prendere quota nei prossimi giorni. In settimana gli squali hanno riscattato dalla Torres l'attaccante Antonino Musso, arrivato a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore potrebbe però non rimanere a Crotone: la Reggiana sarebbe pronta ad effettuare un investimento importante per il calciatore.

Crotone, offerta dalla Reggiana per bomber Musso

Il calciatore Antonino Musso è sicuramente uno degli uomini mercato in Serie C. Con un grande girone di ritorno nel quale ha trascinato la squadra di Emilio Longo nel girone di ritorno (con 9 reti tra campionato e playoff) il calciatore è ora entrato nell'interesse della Reggiana.

La squadra sarebbe pronta ad investire 300 mila euro per acquistare il cartellino dal Crotone. Una cifra importante in Lega Pro, una somma che potrebbe far comodo alle casse della squadra del presidente Vrenna.

Attesa per la scelta dell'allenatore: poi il mercato

Prima di tutto il Crotone dovrò scegliere il nuovo allenatore, uomo che andrà a rimpiazzare Emilio Longo in scadenza di contratto. Al momento nessuna certezza, ma almeno sei nomi accostati alla squadra rossoblù: da Aniello Parise a Ivan Moschella, passando per l'ex Lamberto Zauli all'altro ex - ma da calciatore - Ivan Tisci. Senza tralasciare i profili di Simone Banchieri e Leandro Greco. Tanta carne al fuoco ma tutte piste che attendono riscontri con conferme o smentite dai diretti interessati.

Crotone, le altre trattative

In uscita potrebbe aggiungersi anche l'esterno difensivo Mattia Novella, calciatore arrivato a titolo definitivo a gennaio dal Picerno e che è sotto contratto fino al 30 giugno 2027. A lui guarderebbe la Salernitana, in cerca di rinforzi nel reparto, fresca di conferma del tecnico Serse Cosmi, tra l'altro anche lui ex Crotone. Chi potrebbe rimanere in squadra è il centrale Angelo Veltri, riscattato così come Musso. Tra ritorni per fine prestito e scadenze di contratto, oltre a naturali cessioni per monetizzare la rosa del Crotone anche in questa stagione sembra essere destinata a cambiare volto.