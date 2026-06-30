Milano, 30 giugno 2026 – Si chiude un capitolo significativo nella storia recente dell'Inter: Stefan De Vrij, il difensore centrale olandese, ha ufficialmente lasciato il club nerazzurro dopo ben otto stagioni. L'annuncio, giunto in data odierna, segna la fine di un percorso che ha visto De Vrij diventare un pilastro della difesa, salutato dalla società con un messaggio che evoca la sua prima, iconica dichiarazione da interista: "Mi hanno chiamato per fare il muro."

De Vrij: Un Muro di Solidità e Successi per l'Inter

Il "muro" evocato da De Vrij all'inizio della sua avventura milanese è diventato, nel corso degli anni, un vero e proprio simbolo di solidità e continuità per l'Inter.

La società ha voluto rimarcare come questa metafora si sia concretizzata in campo: "Un muro elegante e solido, resistente a ogni tipo di intemperie, un muro alla base dei successi costruiti dall’Inter nelle otto stagioni in cui Stefan De Vrij ha indossato la maglia nerazzurra." La sua presenza ha garantito stabilità, contribuendo in modo determinante alle vittorie e alla crescita della squadra.

Otto Anni di Lealtà e Tanti Trofei Nerazzurri

Il legame tra De Vrij e i colori nerazzurri è stato caratterizzato da otto anni di profonda lealtà, dedizione e successi. Il comunicato del club sottolinea questo rapporto duraturo, fatto di "otto anni di legame con i colori nerazzurri, otto stagioni di lealtà, d’amore, di successi".

Durante la sua permanenza, il difensore olandese ha contribuito in maniera fondamentale a un periodo d'oro per l'Inter, arricchendo la bacheca con ben tre Scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Il suo impatto non è stato solo tattico, ma anche numerico: De Vrij ha collezionato un impressionante bilancio personale di 296 presenze, mettendo a segno 13 gol e fornendo 8 assist, numeri che testimoniano la sua importanza in entrambe le fasi di gioco.

Il Futuro di De Vrij: Nuova Sfida in Grecia

La decisione di Stefan De Vrij di non proseguire la sua esperienza all'Inter era ormai definitiva, con il contratto in scadenza il 30 giugno. Il difensore ha declinato la proposta di rinnovo avanzata dal club nerazzurro, optando per una nuova avventura professionale.

Il suo futuro sarà in Grecia, dove si trasferirà al Panathinaikos. De Vrij ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla squadra ellenica fino al 30 giugno 2028, con un ingaggio di tre milioni di euro a stagione. Arrivato all'Inter nel 2018, De Vrij ha lasciato un segno indelebile nella difesa nerazzurra, affermandosi come un punto di riferimento tattico e umano. Il trasferimento in Grecia rappresenta per lui non solo una nuova sfida sportiva, ma anche l'inizio di un capitolo diverso nella sua carriera, mentre l'Inter si prepara a un'importante fase di rinnovamento per il proprio reparto difensivo, cercando nuovi profili per mantenere alta la competitività.