Il futuro della Rimini Calcio, storica squadra di Serie C dichiarata fallita lo scorso inverno e destinata a ripartire dall’Eccellenza, potrebbe riaprirsi con un nome di grande risonanza nel panorama calcistico italiano: Alessandro Del Piero. L’ipotesi di un suo coinvolgimento nella rinascita del club romagnolo è emersa con forza, culminata in un primo contatto telefonico tra il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’ex capitano della Juventus, attualmente residente negli Stati Uniti. Questa potenziale collaborazione promette di infondere nuova speranza per il rilancio del calcio a Rimini, offrendo una prospettiva inattesa dopo il recente fallimento.

Il progetto di Alessandro Del Piero per il Rimini

Alessandro Del Piero si starebbe muovendo con l’intenzione di valutare un investimento significativo per la rinascita del club. In questa iniziativa, sarebbe affiancato da un imprenditore piemontese, già suo partner in altri progetti professionali. L’esperienza maturata da Del Piero negli Stati Uniti, dove ha fondato accademie giovanili d’élite e il club La10 Fc, militante nella United Premier Soccer League, lo avvicinerebbe a un ruolo manageriale chiave in questa nuova avventura. Tali esperienze internazionali suggeriscono una visione strategica e una capacità organizzativa che potrebbero essere fondamentali per il rilancio della squadra.

L'apertura della cordata locale riminese

La cordata di imprenditori riminesi, già attivamente impegnata per scongiurare la scomparsa definitiva del club, ha accolto con grande favore l’interesse manifestato da Del Piero. I rappresentanti della cordata hanno dichiarato: “La manifestazione di interesse di Alessandro Del Piero verso la Rimini Calcio non solo ci fa piacere ma ci inorgoglisce come riminesi e come appassionati di calcio. … Non vogliamo certo entrare in competizione con un progetto targato Del Piero, ma siamo a disposizione per una collaborazione …”. Hanno inoltre ribadito la loro piena disponibilità a collaborare, qualora una figura di così grande prestigio come Del Piero condividesse una visione orientata esclusivamente al bene della Rimini Calcio e della città.

Questo atteggiamento di apertura evidenzia la volontà di unire le forze per il futuro del calcio locale.

Prospettive e obiettivi per il rilancio del club

La Rimini Calcio è stata esclusa dal girone B di Serie C lo scorso dicembre e successivamente dichiarata fallita, con la prospettiva di dover ripartire dalla Serie D. Le informazioni attuali confermano l’esistenza di una cordata italiana guidata da Alessandro Del Piero, affiancato dall’imprenditore piemontese, e il contatto conoscitivo già avvenuto con il sindaco Sadegholvaad. Del Piero, forte della sua esperienza negli Stati Uniti con le accademie giovanili e il club LA10 FC, potrebbe mirare a un ambizioso obiettivo: riportare il club almeno in Serie B nel giro di un paio d’anni.

Questo scenario dipenderà dalla presentazione di un’offerta ufficiale entro i termini stabiliti per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, un passo cruciale per concretizzare le speranze di rinascita.