Nelle scorse ore il giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato due indiscrezioni di calciomercato che riguardano la Juventus e il nome di Brahim Diaz del Real Madrid e la Roma con il nome Alajbegovic che potrebbe accendere un duello di mercato con il Napoli.

Juventus, Di Marzio: 'Brahim Diaz nome ideale per i bianconeri e Spalletti'

Di Marzio ha quindi esordito parlando della Juventus: "Brahim Diaz sarebbe il rinforzo giusto, sarebbe il giocatore ideale per migliorare la fase offensiva della Juve. Sia perché il marocchino conosce benissimo il calcio italiano sia perché Spalletti lo ha individuato proprio come rinforzo ideale per aumentare il tasso di fantasia che serve alla squadra".

Secondo Di Marzio, all’interno della società bianconera vi sarebbe piena convergenza di vedute con Luciano Spalletti sull’interesse nei confronti del trequartista marocchino. Tuttavia, gli ostacoli principali non sarebbero rappresentati dalla Juventus, bensì dalla volontà del giocatore e dalla posizione del Real Madrid.

Il giornalista ha spiegato che, allo stato attuale, Brahim Díaz non avrebbe manifestato aperture concrete a un trasferimento in Italia, preferendo proseguire la propria esperienza in Spagna. Per questo motivo, non esisterebbero al momento le condizioni per avviare una vera trattativa o per instaurare un dialogo avanzato con il club madrileno.

Di Marzio ha inoltre evidenziato come il Madrid sia attualmente concentrato su questioni interne particolarmente rilevanti, tra cui le imminenti elezioni presidenziali e la definizione dell’arrivo di Mourinho, il cui approdo dovrebbe ancora essere formalizzato ufficialmente.

Gianluca Di Marzio: 'Alajbegovic, la Roma resta forte sul bosniaco ma occhio al Napoli'

Sempre Di Marzio, restando in tema calciomercato, ha poi trattato quello che potrebbe essere un nome particolarmente caldo in questa sessione estiva: "La Roma resta forte su Alajbegovic e i giallorossi restano la priorità del bosniaco. Solo nel caso in cui i giallorossi non dovessero chiudere per l'ala sinistra, di proprietà del Leverkusen, allora potrebbero aprirsi altre strade ancora in Italia". Scrive Di Marzio che poi aggiunge: "Se dovessero allungarsi i tempi, occhio al Napoli. Il bosniaco continua a piacere molto al club azzurro". Parole, quelle del giornalista, che seguono quanto aveva dichiarato recentemente lo stesso Alajbegovic e che confermano la volontà del ragazzo di lasciare il Salisburgo per intraprendere un'avventura in Serie A.