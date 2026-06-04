Il calciomercato continua a intrecciare le strategie delle grandi società europee e italiane. Juventus e Inter, in particolare, si trovano al centro di alcune indiscrezioni che potrebbero trasformarsi in trattative concrete nelle prossime settimane. Da una parte c'è Andrea Cambiaso, uno dei giocatori più apprezzati della rosa bianconera e ora finito nel mirino del Barcellona. Dall'altra c'è la situazione che coinvolge Gianluca Mancini e Davide Frattesi, due profili che potrebbero diventare protagonisti di un possibile asse tra Milano e Roma.

Il Barcellona si muove per Cambiaso

A lanciare l'indiscrezione è stato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo X. Il giornalista di Sky Sport ha infatti scritto: "Il Barcellona pensa ad Andrea Cambiaso per rinforzare la corsia esterna". Un interesse che confermerebbe quanto il laterale della Juventus sia considerato uno dei profili più interessanti nel panorama europeo per duttilità, qualità tecniche e capacità di interpretare più ruoli lungo la fascia.

Secondo quanto riferito da Di Marzio, il club catalano avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore per comprendere la fattibilità dell'operazione. Cambiaso viene da tempo indicato come uno dei possibili sacrifici della Juventus in caso di offerte importanti e la sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 35 milioni di euro.

Al momento non è ancora chiaro con quale formula il Barcellona deciderà di presentarsi alla Continassa, ma l'interesse dei blaugrana appare concreto e destinato a essere approfondito nelle prossime settimane.

Frattesi possibile chiave per arrivare a Mancini

Sempre Di Marzio ha acceso i riflettori anche su una possibile operazione che coinvolgerebbe Inter e Roma. Sul proprio profilo X il giornalista ha scritto: "Frattesi può essere una chiave se Mancini non troverà l’accordo per il rinnovo con la Roma". Una frase che apre scenari interessanti in vista della prossima stagione e che si lega alle difficoltà emerse negli ultimi mesi nei dialoghi tra il difensore giallorosso e la società capitolina.

L'Inter starebbe monitorando con attenzione l'evolversi della situazione, consapevole che il mancato rinnovo di Mancini potrebbe creare un'opportunità di mercato particolarmente interessante. In questo contesto Davide Frattesi potrebbe rappresentare una pedina preziosa. Il centrocampista nerazzurro viene infatti indicato tra i possibili partenti dell'estate e il suo profilo continua a essere molto apprezzato a Trigoria. Da qui l'ipotesi di uno scambio diretto tra i due giocatori oppure di un'operazione che preveda l'inserimento di Frattesi accompagnato da un conguaglio economico contenuto.