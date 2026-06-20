Il mercato estivo continua a intrecciare opportunità, necessità e strategie differenti tra i principali club italiani. a Dare nuove indiscrezioni su Juventus, Napoli, Genoa e Torino ci ha quindi pensato il giornalista Gianluca Di Marzio.

Openda attira il Lione: alla Juventus si apre uno spiraglio

Uno dei dossier più delicati sulla scrivania dei dirigenti bianconeri riguarda Loïs Openda. L'attaccante belga era arrivato a Torino con aspettative elevate, ma il suo rendimento non avrebbe rispettato le attese, finendo per trasformarsi in una delle maggiori delusioni dell'ultima stagione juventina.

Tra prestazioni discontinue e un impatto inferiore alle aspettative, il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Continassa. A fare il punto della situazione è stato Gianluca Di Marzio, che ha rivelato: "Il futuro di Loïs Openda potrebbe presto entrare nel vivo. L'attaccante belga della Juventus continua infatti ad attirare l'attenzione di diversi club europei, con anche il Lione che avrebbe manifestato interesse nei suoi confronti".

Una notizia che potrebbe essere accolta con particolare interesse dalla dirigenza bianconera. La Juventus è infatti impegnata in una complessa opera di razionalizzazione della rosa e la cessione di alcuni elementi considerati non più centrali nel progetto tecnico rappresenta uno degli obiettivi principali dell'estate.

Napoli e Torino guardano alla difesa: Khalaili e Tonoli nei radar

Nel frattempo il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato dei difensori. Dopo aver concentrato le proprie attenzioni su Mario Gila, il club partenopeo starebbe valutando ulteriori innesti per ampliare le soluzioni a disposizione del reparto arretrato.

Di Marzio ha infatti spiegato: "Dopo Gila, continua il lavoro del Napoli per il reparto difensivo. Sulla fascia resiste il nome di Anan Khalaili, terzino israeliano classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise". Si tratta di un profilo giovane e di prospettiva, perfettamente in linea con la volontà del Napoli di affiancare elementi futuribili ai giocatori più esperti della rosa.

Sul fronte Torino, invece, prosegue la ricerca di rinforzi per la retroguardia. Sempre secondo Di Marzio: "Torino e Genoa proseguono il lavoro in vista della prossima stagione. Nella lista dei granata per la difesa c'è anche Daniel Tonoli del Modena. Sul giocatore ci sono anche i rossoblù: la richiesta dei gialloblù è di 5 milioni. Si tratta di uno dei difensori più interessanti di Serie B".