Il giornalista Gianluca Di Marzio è intervenuto come di consueto nella trasmissione di Sky Calciomercato l'Originale e parlando della Juventus ha detto: "L'amministratore delegato della Juventus Damien Comolli e Luciano Spalletti hanno obietti delineati e comuni. Serviranno due attaccanti, con Sorloth e Kolo Muani fra i principali candidati, un fantasista che potrebbe essere Brahim Diaz e soprattutto un portiere. In questo caso i bianconeri sarebbero divisi fra due portieri ben diversi fra loro per caratteristiche e costi. Il primo è Emiliano "Dibu" Martinez, che ha un ingaggio molto alto, da 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2028 con l'Aston Villa.

I bianconeri dovranno quindi capire se varrà la pena fare uno sforzo simile per lo stipendio di un calciatore che il club inglese lascerebbe andare per "soli" 5 milioni di euro. L'altro profilo in ballo è quello di Guglielmo Vicario, che ha un costo di cartellino più alto ed equivalente a 15 milioni ma un ingaggio nettamente più basso rispetto all'argentino".

Napoli, Di Marzio: 'Questa settimana sarà importante per Gila'

Di Marzio ha poi parlato del Napoli e del nome di Gila: "Manna insisterà in settimana per il difensore della Lazio: lo spagnolo ha aperto al suo passaggio nel club partenopeo ma Lotito non vorrebbe lasciarlo andare. A Formello addirittura si starebbe pensando alla possibilità di portare lo stopper iberico in scadenza di contratto, con la concreta possibilità di perderlo a parametro 0 nella prossima estate.

Ripeto però che la settimana che varrà sarà molto importante su questo fronte e Napoli e Gila a fuoco lento stanno cercando di trovare la via per congiungersi. Zerbin nel frattempo è tornato nel capoluogo partenopeo e il calciatore sarebbe stato richiesto in Grecia e lo vorrebbe Mazzarri. Infine Napoli e Genoa stanno completando uno scambio che vedrà Garofalo passare in Liguria al posto di Fini".

Milan: 'Di Marzio: 'Glasner e Pochettino due validi candidati ma occhio a altri nomi'

Infine Di Marzio sulla scelta del tecnico sulla panchina del Milan: "Non mi sento di dire che c'é soltanto Glasner nella testa di Cardinale e Ibrahimovic. C'é anche Pochettino e c'era anche Slot, ma l'olandese si è defilato perché evidentemente non c'é la volontà di tornare immediatamente in pista dopo la delusione con il Liverpool. In ogni caso il casting dei rossoneri continua e non posso escludere il fatto che da un giorno all'altro potrebbe uscire anche un nuovo candidato".