Il calciomercato continua a regalare intrecci e trattative che coinvolgono le principali società di Serie A. La Juventus resta tra i club più attivi, sia sul fronte degli acquisti sia su quello delle operazioni con le altre italiane, mentre il Milan prosegue nella costruzione della squadra da affidare a Ruben Amorim. In casa Inter, invece, prende forma una vera e propria rivoluzione difensiva, con diversi senatori pronti a salutare Milano. A fare il punto della situazione è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Juventus, avanti con il Genoa. Resta complicato il doppio asse con il Bologna

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il proprio organico guardando soprattutto ai giovani di prospettiva. In questo senso resta particolarmente caldo il dialogo con il Genoa, con i due club impegnati a trovare la quadra per una doppia operazione.

Gianluca Di Marzio ha infatti rivelato: "Proseguono anche in questi minuti i contatti tra Juventus e Genoa: i due club stanno lavorando per trovare l'intesa sulle operazioni svelate ieri a sorpresa. I bianconeri sono in trattativa per Jeff Ekhator, e se si chiuderà i rossoblù prenderebbero David Puczka". Più complicata, invece, la situazione sull'altro tavolo aperto dai bianconeri, quello con il Bologna.

Il giornalista di Sky Sport ha spiegato come difficilmente entro la giornata di domani si riuscirà a trovare un'intesa per le operazioni che coinvolgono Emil Holm e Joao Mario. "Difficile che i due club trovino un'intesa per definire il futuro di Emil Holm e Joao Mario entro la giornata di domani, martedì 30 giugno. Anche la Fiorentina è interessata al portoghese, soprattutto se Juventus e Bologna non dovessero trovare un accordo".

Milan, nessun contatto per Antonio Silva. Inter, è rivoluzione tra gli esperti

Sul fronte rossonero, Gianluca Di Marzio ha smentito una delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Nonostante il Milan stia continuando a costruire la rosa insieme al nuovo allenatore Ruben Amorim, non ci sarebbero stati passi concreti per Antonio Silva.

"Il nuovo Milan di Amorim è in evoluzione. Dopo aver affondato il colpo per Ramos la società è al lavoro per rinforzare anche gli altri reparti. Nessun contatto, però, per Antonio Silva del Benfica. I portoghesi hanno già fatto una proposta al ragazzo per rinnovare il contratto, e la sensazione è che la dirigenza farà di tutto per trattenerlo".

Molto più movimentata la situazione in casa Inter, dove prosegue il ricambio generazionale. Dopo le partenze di Yann Sommer e Matteo Darmian, anche Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono pronti a salutare definitivamente il club nerazzurro. Di Marzio ha infatti concluso: "L'Inter in queste ore saluta Francesco Acerbi, dopo aver detto addio a Yann Sommer e dice addio anche a Matteo Darmian.

Inoltre ora è ufficiale: Stefan De Vrij lascia l’Inter. Per il difensore olandese si apre però subito una nuova avventura, con il Panathinaikos pronto ad accoglierlo, come anticipato nei giorni scorsi". Una serie di addii che obbligherà inevitabilmente la dirigenza nerazzurra a intervenire con decisione sul mercato per consegnare a Cristian Chivu una difesa profondamente rinnovata.