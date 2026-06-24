Il calciomercato estivo sta per iniziare ufficialmente e le strategie delle grandi società italiane iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. Tra obiettivi che si complicano, giovani talenti che arrivano e trattative che accelerano, le prossime settimane saranno decisive per definire gli organici della stagione 2026/27. A fare il punto su alcune delle operazioni più interessanti è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha fornito aggiornamenti significativi riguardanti Juventus, Milan, Fiorentina e Atalanta.

Kolo Muani si allontana dalla Juventus: trattativa in standby

Uno dei nomi che più hanno animato le discussioni attorno alla Juventus nelle ultime settimane è stato quello di Randal Kolo Muani. L'attaccante francese, già accostato con insistenza ai bianconeri, sembrava poter rappresentare uno dei rinforzi principali per il reparto offensivo di Luciano Spalletti. Tuttavia, la situazione avrebbe subito una brusca frenata.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio: "Continua a non sbloccarsi la trattativa per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. Anzi, ora la trattativa per l'attaccante francese è in standby. Infatti, i costi dell'operazione rimangono sempre troppo alti per la Juventus, che deve fare tanti acquisti in questa sessione estiva".

Una dichiarazione che fotografa perfettamente il momento vissuto dalla dirigenza bianconera. La Juventus continua a stimare il profilo del francese, ma le richieste economiche del Paris Saint-Germain e i costi complessivi dell'operazione rischiano di renderla incompatibile con le altre necessità della rosa. Per questo motivo, alla Continassa potrebbero presto tornare d'attualità piste alternative per l'attacco come quella per Pellegrino.

Il Milan accoglie Guernier, Fiorentina e Atalanta accelerano

Sul fronte Milan, invece, arriva una novità ufficiale che guarda soprattutto al futuro. Di Marzio ha infatti annunciato: "Il Milan accoglie Aurelien Guernier. Con un comunicato sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno classe 2007 dal Birmingham City.

Guernier, che ha firmato un contratto triennale con opzione per altri 2 anni, sarà aggregato al Milan Futuro".

Movimenti importanti anche per Fiorentina e Atalanta. Il giornalista di Sky Sport ha infatti aggiunto: "Continua il pressing deciso della Fiorentina per Luca Koleosho che, nell'ultima stagione, ha vestito la maglia del Paris FC in Ligue 1 in prestito dal Burnley. L'Atalanta intanto, avanza per Gianluca Gaetano. Dopo l'incontro col Cagliari per il trequartista classe 2000, i bergamaschi hanno fatto dei piccoli passi avanti nella trattativa. Come raccontato negli ultimi giorni, si potrebbe chiudere intorno ai 15 milioni di euro".