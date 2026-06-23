Il mercato estivo continua a regalare intrecci e trattative che coinvolgono alcune delle principali società italiane. Dalla Juventus, ancora alla ricerca del portiere che dovrà guidare la difesa del futuro, fino all'Inter che osserva con attenzione l'evoluzione del caso Nico Paz, passando per il Napoli impegnato nel rinforzare il reparto arretrato e per una Roma che potrebbe presto salutare Artem Dovbyk. A fare il punto della situazione è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha fornito importanti aggiornamenti su alcuni dei dossier più caldi di questa fase di mercato.

Juventus, Martinez resta un obiettivo. Inter attenta alla situazione Nico Paz

La ricerca di un portiere di livello internazionale continua a essere una priorità per la Juventus. Nelle ultime settimane il nome di Emiliano "Dibu" Martinez è stato più volte accostato ai bianconeri e, secondo quanto riferito da Di Marzio, la pista sarebbe ancora aperta. "L'asse Juventus-Dibu Martinez è tutt'altro che chiusa" scrive il giornalista "Il club bianconero mantiene aperto un filo diretto con l'entourage del portiere argentino, che rimane tra gli obiettivi per la porta. Tuttavia, per proseguire nella trattativa l'Aston Villa dovrà abbassare le richieste economiche".

Sempre Di Marzio ha poi acceso i riflettori sul futuro di Nico Paz: "Rimane da definire il futuro di Nico Paz.

Giovedì, 25 giugno, è previsto un incontro a Madrid tra Como e Real per capire se ci sarà la possibilità di trattenerlo in Italia e a che condizioni. Come raccontato negli ultimi giorni, i Blancos stanno pensando di venderlo e mantenersi il diritto di recompra. In attesa dell'incontro, l’Inter rimane alla finestra".

Napoli-Gila, si lavora sulle contropartite, Dovbyk verso l'addio alla Roma

Sul fronte Napoli prosegue invece il pressing per Mario Gila, difensore della Lazio individuato come uno dei rinforzi prioritari per la nuova gestione tecnica che vedrà Massimiliano Allegri sedersi sulla panchina azzurra. Di Marzio in merito riferisce: "Lazio e Napoli continuano a lavorare per Mario Gila. Il difensore spagnolo è la priorità di Manna e Allegri - che sarà ufficializzato come nuovo allenatore degli azzurri - in vista della prossima stagione.

Ai biancocelesti possono arrivare in prestito due contropartite: Lorenzo Lucca e Rafa Marin".

Infine, attenzione alla situazione di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino potrebbe essere uno dei sacrificati in casa Roma dopo una stagione caratterizzata da diversi problemi fisici. Il giornalista sul tema scrive: "Artem Dovbyk interessa al Real Betis. L'attaccante della Roma e della nazionale ucraina, reduce da una stagione complicata e ricca di infortuni, difficilmente resterà in giallorosso".