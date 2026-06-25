Le grandi del calcio italiano continuano a muoversi sottotraccia per preparare la prossima stagione. La Juventus sarebbe concentrata sulla difesa mentre l'Inter vorrebbe assestare un grande colpo in attacco. Il Torino intanto monitora un giovane esterno della Lazio. A fare il punto sulle strategie dei club è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha svelato alcuni scenari destinati a tenere banco nelle prossime settimane.

Juventus, Lucumí e Muharemovic insieme: tutto dipende da Gatti

La Juventus continua a lavorare per consegnare a Luciano Spalletti una difesa all'altezza delle ambizioni del club.

I bianconeri, infatti, non starebbero seguendo un solo profilo per il reparto arretrato ma addirittura due, con l'obiettivo di aumentare qualità, profondità e alternative a disposizione del nuovo tecnico. A confermarlo è stato Gianluca Di Marzio: "La Juventus continua a programmare la prossima stagione e mantiene alta l’attenzione sia su Muharemovic che su Lucumí. Non è da escludere che entrambi i difensori possano arrivare alla corte di Spalletti, soprattutto in caso di addio di Federico Gatti". Una prospettiva che evidenzia come alla Continassa si stia valutando una vera e propria rifondazione del reparto difensivo.

Inter su Nico Paz, Torino interessato a Cancellieri

Anche l'Inter continua a guardare con attenzione al mercato, soprattutto dopo il mancato approdo di Marco Palestra.

I nerazzurri avrebbero individuato in Nico Paz uno dei principali obiettivi per aumentare il tasso tecnico della squadra di Cristian Chivu. Di Marzio ha infatti spiegato: "Dopo il mancato arrivo di Palestra, l’Inter adesso sta aspettando l’incontro tra Real Madrid e Como per Nico Paz. Se tutto andrà come si pensa, ovvero con l'argentino che rientrerà al Real Madrid, i nerazzurri faranno di tutto per portarlo alla corte di Cristian Chivu".

L'argentino continua a essere considerato uno dei giovani più interessanti del panorama europeo e l'Inter sarebbe pronta a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio concreto con il Real Madrid.

Nel frattempo si muove anche il Torino, alla ricerca di rinforzi offensivi per aumentare le soluzioni a disposizione del proprio allenatore.

Secondo Di Marzio: "Il Torino ha mostrato un interesse concreto per Matteo Cancellieri. L'ala della Lazio ha collezionato 35 presenze complessive nell'ultima stagione, segnando quattro gol e servendo due assist nel complesso".