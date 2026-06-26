Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Juventus sembra aver compiuto un passo decisivo per il ritorno di Randal Kolo Muani, mentre l'Inter prepara l'offensiva per Nico Paz dopo aver visto sfumare Marco Palestra. Anche il Milan continua a lavorare sul reparto offensivo, con Goncalo Ramos sempre più vicino a diventare il centravanti scelto da Ruben Amorim. Sullo sfondo, infine, il Cagliari chiude un'importante operazione con la Roma.

Juventus, accordo con Kolo Muani: ora resta da convincere il PSG

La Juventus sembra aver superato uno degli ostacoli principali nella corsa a Randal Kolo Muani.

Dopo settimane di contatti e colloqui, il club bianconero avrebbe infatti raggiunto l'intesa con l'attaccante francese, concentrando adesso tutti gli sforzi sulla trattativa con il Paris Saint-Germain. A rivelarlo è stato Gianluca Di Marzio: "La Juventus entra nel vivo per Randal Kolo Muani. Dopo settimane di contatti, il club bianconero ha definito oggi l'accordo con il giocatore e può ora concentrarsi sulla trattativa con il Paris Saint-Germain per trovare l'intesa definitiva".

L'accordo con il calciatore rappresenta un passaggio fondamentale, ma non ancora decisivo. Alla Continassa servirà infatti trovare la formula giusta per convincere il PSG, che continua a valutare il proprio attaccante cifre importanti.

La sensazione, però, è che la volontà del giocatore possa rappresentare un alleato prezioso per la Juventus nella fase conclusiva della negoziazione.

Inter su Nico Paz, Milan-Ramos prende forma. Romano al Cagliari

Anche l'Inter è pronta a muoversi con decisione dopo la mancata fumata bianca per Marco Palestra. I nerazzurri avrebbero individuato in Nico Paz il grande obiettivo per regalare qualità e fantasia alla squadra di Cristian Chivu. Di Marzio ha spiegato: "È iniziata ufficialmente l'operazione nerazzurra, che dopo la delusione per il mancato acquisto di Marco Palestra vuole regalare a Cristian Chivu un acquisto di spessore, a maggior ragione non avendo speso i 50 milioni destinati all'esterno azzurro.

Nico Paz è un profilo particolarmente gradito alla proprietà Oaktree, che è favorevole".

Parallelamente continua a prendere forma il nuovo Milan di Ruben Amorim. Secondo il giornalista di Sky Sport: "Il Milan va avanti per Goncalo Ramos, che è la prima scelta per l'attacco. Ci sono già stati i primi contatti con l'agente Jorge Mendes e c'è la forte possibilità che sia lui il nuovo centravanti rossonero. Un portoghese per Amorim dunque, con il club che lavorerà al fine di portargli il centravanti del PSG".

Infine, si registra un'operazione ormai definita tra Roma e Cagliari. Di Marzio ha infatti concluso: "Il Cagliari ha trovato l'intesa con la Roma, sulla base di circa 6,5 milioni di euro, per il trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Romano, centrocampista svizzero classe 2006".