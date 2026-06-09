Le grandi del calcio italiano continuano a programmare il futuro tra opportunità di mercato e operazioni strategiche. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Gianluca Di Marzio, la Juventus starebbe monitorando con attenzione il profilo di Franck Kessié, mentre l'Atalanta avrebbe messo nel mirino Jashari del Milan. Occhio anche a quello che potrebbe accadere in settimana fra l'Inter e Provedel.

Juventus, riecco Kessié: il contratto in scadenza apre nuovi scenari

A riaccendere i riflettori sul nome di Franck Kessié è stato proprio Gianluca Di Marzio, che ha rivelato: "Possibile ritorno di fiamma della Juventus per Franck Kessié.

Come raccontato negli scorsi mesi, i bianconeri hanno sempre pensato a riportare in Italia il centrocampista ex Milan e Atalanta, il cui futuro è incerto".

L'attuale accordo tra il centrocampista ivoriano e l'Al-Ahli scadrà infatti il prossimo 30 giugno e, al momento, non sarebbe ancora stata trovata un'intesa per il rinnovo. Una situazione che viene osservata con interesse dalla dirigenza bianconera, consapevole di come un eventuale addio a parametro zero possa trasformare Kessié in un'opportunità particolarmente vantaggiosa. Naturalmente, l'operazione sarebbe possibile soltanto a condizioni economiche molto diverse rispetto a quelle garantite negli ultimi anni dal club saudita. La Juventus non avrebbe intenzione di avvicinarsi alle cifre percepite attualmente dal giocatore, ma resta pronta a valutare il dossier qualora lo stallo contrattuale dovesse protrarsi.

Jashari nel mirino dell'Atalanta, Inter al lavoro per Provedel

Nel suo approfondimento sul mercato, Di Marzio ha dedicato spazio anche al Milan e alla situazione di Ardon Jashari. Il giornalista ha infatti scritto: "L'Atalanta vuole Ardon Jashari. I bergamaschi seguono il centrocampista classe 2002 del Milan, che ha vissuto una stagione sfortunata al suo arrivo in Italia. A causa di problemi fisici ha giocato solo 17 partite in rossonero, ma a volerlo c'è un suo vecchio estimatore".

La Dea starebbe quindi valutando concretamente il profilo del giovane svizzero, convinta che il suo talento possa emergere pienamente in un contesto tecnico differente e con maggiore continuità.

Spostandosi sull'altra sponda di Milano, Di Marzio ha fatto il punto anche sulla situazione legata alla porta dell'Inter: "In settimana sono previsti nuovi aggiornamenti per provare ad arrivare all'intesa tra l'Inter e Ivan Provedel. In vista dell'addio di Yann Sommer, il cui contratto è in scadenza al 30 giugno prossimo, i campioni d'Italia hanno puntato il portiere della Lazio come vice-Martinez".