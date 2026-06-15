Le ultime indiscrezioni riportate da Gianluca Di Marzio stanno contribuendo a delineare un quadro sempre più chiaro del mercato e degli assetti tecnici della prossima stagione. Dalla Juventus al Milan, passando per Udinese e Atalanta, le società italiane continuano a programmare il futuro tra riscatti, nuovi allenatori e operazioni ancora in fase di definizione.

Boga-Juventus, riscatto formalizzato: i numeri convincono il club

"La Juventus ha esercitato l’opzione di riscatto per l’esterno offensivo, arrivato dal Nizza Jeremy Boga. Un’operazione da circa 4,75 milioni di euro, che rende ora l'ivoriano un giocatore interamente di proprietà del club bianconero".

Con queste parole Gianluca Di Marzio ha confermato una decisione che, di fatto, appariva già scritta da diverse settimane.

L'impatto dell'esterno offensivo è stato infatti più che positivo. Pur arrivando in punta di piedi, Boga è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all'interno delle rotazioni bianconere, chiudendo la sua prima esperienza a Torino con 4 reti in 15 presenze di Serie A. Numeri che, rapportati al costo dell'operazione, hanno convinto la dirigenza a procedere senza particolari esitazioni.

Amorim al Milan, Zaniolo verso il riscatto e Sarri riparte dall’Atalanta

Sul fronte Milan, Di Marzio ha confermato una notizia che era nell'aria: "Ora è tutto definito: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan.

In attesa di comunicazioni ufficiali, le parti hanno raggiunto l'accordo totale, sancendo l'inizio di una nuova era sulla panchina rossonera. Il portoghese ha detto sì al Diavolo, accettando una sfida affascinante e cruciale per il rilancio del club". Una scelta che testimonia la volontà della società di affidarsi a un tecnico moderno e riconosciuto a livello internazionale per aprire un nuovo ciclo.

Importanti novità arrivano anche sul futuro di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riferito dal giornalista, l'Udinese avrebbe l'intenzione di riscattare il calciatore, anche se resta ancora da trovare un accordo definitivo con l'esterno sul fronte dell'ingaggio. Infine, attenzione all'Atalanta, dove Maurizio Sarri avrebbe già iniziato a prendere confidenza con il nuovo ambiente.

"L’allenatore è arrivato nel quartier generale dell'Atalanta per prendere contatto con l’ambiente e avviare le prime fasi operative della nuova stagione", ha scritto Di Marzio. Per il tecnico toscano si tratta di un ritorno immediato in panchina dopo la conclusione dell'esperienza alla Lazio, con la prospettiva di lavorare nuovamente al fianco di Cristiano Giuntoli in un progetto che promette grandi ambizioni.